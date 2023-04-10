"Обязаны выехать": у Зеленского пообещали принудительно выдворить россиян из деоккупированного Крыма

Заехавшим и поселившимся на оккупированном полуострове с 2014 года гражданам РФ придется вернуться туда, откуда они заехали. В Украине уже работают над процедурой их выдворения, отмечают в постоянном представительстве президента в Крыму.

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Украина разработала план реинтеграции Крыма после деоккупации Он предусматривает выселение россиян, въехавших на полуостров после оккупации в 2014 году. Об этом в интервью РБК-Украина сообщила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

По ее словам, на время оккупации Крыма туда незаконно переместилось от 500 до 800 тысяч граждан России, но при реинтеграции Крыма Украина не будет учитывать мнение "колонизаторов".

"Они будут обязаны уехать согласно законодательству Украины, ведь находятся на нашей территории абсолютно незаконно. Мы советуем им раньше уезжать из оккупированного Крыма, пока у них есть такая возможность. Для тех, кто не послушает, в украинском законодательстве есть такая процедура, как "принудительное выдворение". Почти все граждане России, въехавшие в Крым за время оккупации, въехали незаконно. Они не обращались в украинскую миграционную службу", — пояснила Ташева.

Она добавила, что для выдворения россиян с полуострова будут применяться индивидуальные решения, поскольку массовое выселение согласно международному праву является незаконным.

"Мы должны выдать 100 или 200 тысяч индивидуальных решений. Этим должны заниматься украинские миграционные органы, которые возобновят свою работу после деоккупации. Понимаем, чтобы система работала быстро, таких центров должно быть создано очень много", – сказала представитель президента.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Крымского полуострова является безальтернативным вариантом не только нашей страны, но и всего мира. По его словам, Крымский полуостров обязательно вернется под контроль Украины.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, россияне меньше стали интересоваться отдыхом в Крыму по сравнению с предыдущим годом. На понижение интереса россиян к полуострову указывают данные российской поисковой системы "Яндекс".