"Проявили выдающиеся успехи в беге": в легионе "Свобода России" заявили об уничтожении роты ВС РФ

Партизаны рассказали об успехах в боях с силовиками ФСБ и российскими военными. Легионеры считают достигнутыми цели своей операции, в том числе создание "демилитаризованной зоны" вблизи границы с Украиной.

Легион "Свобода России" уничтожил мотострелковую роту Вооруженных сил РФ и несколько единиц вражеской техники. Об этом 23 мая партизаны сообщили в соцсетях.

В легионе объяснили, что еще не подводили итоги совместно с "Русским добровольческим корпусом", однако уже могут рассказать об успехах на фронте.

"Мы не пустословим, как кремлевские пропагандисты, приписывающие нам выдуманные потери, поэтому в ближайшее время вы увидите видео-подтверждение наших действий", — пообещали в ЛСР.

Также легионеры подвергли критике российскую армию за надуманную мощь и высмеяли бегство военных РФ с поля боя.

"В отличие от "героической" армии, нарисованной для отчетов плешивой моли в Кремле, войска Путина за эти сутки успехами не отличились. Зато проявили выдающиеся успехи в беге на длинные дистанции. Но пока они трусливо бегают по кустам, мы двигаемся дальше к нашей цели: к полному освобождению России", — говорится в посте.

ЛСР разбили силовиков ФСБ РФ и уничтожили роту русских солдат

Также в телеграмм-канале "Свобода России" опубликовали аудиозапись, в которой представитель легиона подробнее рассказал о целях и достижениях партизан.

"Целью миротворческой операции в Белгородской области было создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной, уничтожение силовиков, служащих путинскому режиму, и демонстрация народам России, что возможны создание очагов сопротивления и успешная борьба с путинским режимом", — сказал он.

Легионер заявил, что цели операции были успешно достигнуты. Он также рассказал, что 22 мая партизаны разбили силы ФСБ РФ, вынужденные в панике отступить. Позже на место боев, по его словам, выдвинулись подразделения ВС РФ и пытались контратаковать силы сопротивления.

"Сегодня, 23 числа, в ходе боев легионом была уничтожена мотострелковая рота российской армии", — подчеркнул представитель ЛСР.

Напомним, 23 мая "Русский добровольческий корпус" опубликовал кадры перемещения бойцов на территории России. В РДК заявили, что в Белгородской области нужна "уборка".

Также 23 мая операцию российских сил сопротивления прокомментировал в соцсетях секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, день, когда Владимир Путин понесет ответственность за военные преступления, "приближается с максимальной скоростью".