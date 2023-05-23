"Долгожданный для всех украинцев день уже близко": Данилов прокомментировал события в Белгороде

По словам секретаря СНБО, украинцы не выражают интерес относительно атак на российский регион. Единственный важный вопрос — когда Путин и его ставленники будут отвечать за военные преступления.

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В Кремле появилась реакция на бои, происходящие в Белгородской области, однако Украина не проявляет особого интереса к этому происшествию. Главная тревога украинцев заключается в том, что Путин до сих пор способен выразить свою озабоченность событиями. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

Таким образом он выразил глубокую озабоченность по поводу реакции Кремля на текущую ситуацию в Белгороде.

"Что касается волнений Кремля и Путина из-за ситуации в Белгороде. Единственное, что в этом плане беспокоит украинцев – только то, что Путин пока имеет возможность выражать любую обеспокоенность, а не знакомиться в камере с материалами персонального уголовного дела", – отметил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО заметил, что этот день приближается с максимальной скоростью. Только это беспокоит украинцев – когда Путин и его ставленники будут отвечать за военные преступления.

Напомним, 22 мая российские добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области. Сообщалось, что возле села Козинка Вооруженные силы РФ пытаются "выдавить" группу из около 80-и человек. В расположении добровольцев также насчитали два танка и два бронетранспортера.

23 мая российские СМИ сообщали, что российские добровольцы из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" стягивают новые группы к селу Козинка Грайворонского района Белгородской области России.

Также 23 мая росСМИ сообщали, что российские пограничники пресекли попытку прорыва ДРГ в районе села Богун-Городок. Населенный пункт расположен в 35 км от Козинки.