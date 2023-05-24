Еще предстоит работа: Украине надо решить три проблемы, чтобы применить F-16 на поле боя, — СМИ

По словам аналитиков, Украине необходимо решить такие вопросы, как время, необходимое для обучения украинского персонала, связанного с F-16, создание необходимой инфраструктуры и урегулирование политических вопросов.

Украине нужно решить три ключевые проблемы, прежде чем она будет готова к тому, чтобы западные истребители F-16 вступили в бой с российскими самолетами. Об этом пишет Newsweek.

Так, аналитики считают, что прежде чем Украина сможет управлять современными боевыми самолетами, необходимо решить такие вопросы, как время, необходимое для обучения украинского персонала, связанного с F-16, создание необходимой инфраструктуры и урегулирование политических вопросов.

Сообщается, что, хотя многие страны предлагали обучать украинских пилотов, на это потребуется время. Как рассказал коммодор авиации Королевских ВВС в отставке Эндрю Кертис, Обучение даже опытных пилотов на новом самолете проходит месяцами.

Однако, как считают некоторые эксперты, обучение экипажей из Украины, вероятно, будет более быстрым, чем предполагалось.

Как предположил бывший старший командующий ВВС Великобритании и маршал авиации Грег Бэгвелл, украинских пилотов могут отозвать с передовой на обучение.

"Много проблем, много вопросов", — сказал Бэгвелл.

Также, как считают эксперты, получение F-16 — это фундаментальный шаг для Украины и ее ВВС. Необходимо организовать новые цепочки поставок, процедуры технического обслуживания и инфраструктуру.

Сообщается, что истребители F-16 нуждаются в гладких взлетно-посадочных полосах и часто в централизованных базах для работы — в отличие от рассредоточенных аэродромов и импровизированных взлетно-посадочных полос, которые могут использовать самолеты советской эпохи.

Как сказал бывший британский военный офицер Фрэнк Ледвидж, если Украина построит такие базы, то они могут стать главной целью для российских ракет. Защита баз отвлечет украинские силы ПВО от других районов.

В материале говорится, что есть и политический аспект. К примеру, раньше F-16 были красной линией для западных сторонников Киева и для НАТО, и Россия назвала даже возможность того, что американские самолеты окажутся в руках Украины, эскалацией.

По словам Бэгвелла, если война в Украине закончится в ближайшем будущем, Украине по-прежнему будут нужны военно-воздушные силы для защиты ее границ с Россией.

Эксперты говорят, что, поскольку самолеты советской эпохи нуждаются в замене, внимание направлено на капитальный ремонт ВВС Украины, чтобы сохранить их возможность обороняться и подготовить Украину к интеграции в НАТО.

Напомним, что 23 мая генерал США разбил аргументы против предоставления Украине истребителей F-16. Экс-командующий Нацгвардии Калифорнии Дэвид Болдуин рассказал об успехах украинских летчиков на тренировках и объяснил, что страх эскалации и раньше останавливал иностранцев в предоставлении вооружения. По его словам, F-16 смогли бы сохранить жизни детей и придать уверенность бойцам.