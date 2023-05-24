"Рано, нет предпосылок": у Путина высказались о мирных переговорах с Украиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что сейчас рано говорить даже о том, какой из предложенных разными сторонами мирных планов России ближе.

Предпосылок для мирного урегулирования боевых действий в Украине пока нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 24 мая, пишет ТАСС.

"Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно", — сказал он.

Песков подчеркнул, что рано говорить даже о том, какой из предложенных разными сторонами мирных планов России ближе и напомнил о запрете в Украине вести переговоры с РФ.

23 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после окончания войны между Украиной и Россией не будет мирного договора. Речь будет идти только о репарациях со стороны страны-агрессора, фиксации военных преступлений и зонах демилитаризации.

Напомним, 16 мая Евгений Шевченко вспомнил, как вместе с главой ГУР Украины Кириллом Будановым организовывал телефонный звонок президента Украины с лидером Беларуси, который был необходим для гарантий безопасности украинской переговорной группы.

Ранее, 14 марта, СМИ писали, что польский спецназ сопровождал делегацию Украины на переговорах с РФ в Беларуси. По информации журналистов, во время встреч в Беларуси российская сторона предлагала Украине капитулировать, однако министр обороны Алексей Резников резко отказался.