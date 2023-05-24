РФ милитаризировала Украину и сделала самой ее известной страной мира, — Пригожин

Главарь ЧВК "Вагнер" также высоко оценил навыки украинских военных. По его словам, если на начало вторжения у Украины было 500 танков, теперь — пять тысяч. Если умело воевать 20 тыс. человек, то теперь — умеют 400 тыс.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что война сделала украинцев самой известной нацией в мире и раскритиковал "хамские" действия российских военных в Украине. Он также оценил ВСУ как одну из сильнейших армий мира, но на первое место, ожидаемо, поставил ЧВК "Вагнер". Об этом сообщается в Telegram-канале "Пресс-служба Пригожина".

"Пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов, — заявил Пригожин. — Пока искали нацистов, "наколбасили" всех, кого можем. Подошли к Киеву, потом, русским языком называю: "Обоср*лись и отошли"", — сказал Пригожин, добавив, что впоследствии аналогичная история повторилась с Херсоном, Изюмом, Лиманом и прочими городами.

Он повторил заявленные Кремлем цели так называемой "спецоперации" (как в РФ называют масштабное вторжение в Украину): "денацификация" и "демилитаризация". И сказал, что Россия помогла стать Украине страной, о которой говорят во всем мире.

Предводитель российских наемников пустился в исторический экскурс — отметил, что нынешнюю популярность Украины в мире если и можно с чем-то сравнивать, то, скорее, со временем наивысшего расцвета древнегреческого общества (судя по всему, речь идет о т.н. Классическим периоде) или Римской империи.

"Это, я не знаю, как греки во времена процветания Греции, как римляне были <…> Украина стала страной, которую знают абсолютно везде — это что касается денацификации", — сказал Пригожин.

Пять тысяч танков ВСУ

Он оценил и вторую цель инициированной Путиным войны, касающейся разоружения Украины.

Если на начало вторжения у Украины было 500 танков, теперь у них — пять тысяч танков. Если у них воевать умело 20 тыс. человек, то теперь умеют воевать 400 тысяч.

"Как же мы ее демилитаризиировали? — продолжил Пригожин. — Получается, что мы ее, хр*н знает как, милитаризовали".

Он также отметил умение украинских военных быстро осваивать любую технику — будь то советского образца, натовскую или любую другую.

Он также повторил за другими комментаторами то, что для Украины война с РФ — отечественная.

"И они абсолютно философски относятся к тому, какие потери они несут. У них все идет ради достижения верховной цели, как у нас в Великую отечественную войну", — сказал Пригожин.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский высмеял потери российской армии, о которых сообщают в РФ. По его словам, должно чувствоваться движение к победе над российскими оккупантами.

Также сообщалось, что истребители F-16 не будут вовлечены в контрнаступление Украины. Зеленский и Байден сообщили о результатах переговоров.