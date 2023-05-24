Министр обороны Великобритании прибыл в Киев с неанонсированным визитом (фото)

Министры обсудили вступление Украины в НАТО, "мирную формулу" Владимира Зеленского, подготовку украинских военных и поставки вооружения, в которых нуждаются ВСУ.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев и встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Об этом сообщает Министерство обороны Украины сегодня, 24 мая.

Украинский министр сообщил, что обсудил с Уоллесом приоритеты по вооружению Украины для достижения победы, "особенно по оружию, которое дает возможность наносить поражение врагу на дальних дистанциях, такого как Storm Shadow". Кроме того, поговорил с Уоллесом о НАТОвской перспективе Украины в контексте предстоящего саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, а также о представлении Украины вопроса стабилизации мира в Европе.

Резников в который раз подчеркнул, что для этого нужно использовать формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.

Министр обороны Великобритании отметил, что ракеты Storm Shadow стали первым оружием такого типа, которое было предоставлено Украине партнерами.

"Украина получила ракеты Storm Shadow, которые могут быть использованы на большие дальности. Это одни из первых ракет большой дальности, которые предоставлены Украине ее союзниками", — сказал Уоллес.

18 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, хочет стать генеральным секретарем НАТО.

15 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна также передаст Украине дальнобойные ракеты. Франция, так же как и Великобритания, имеет на вооружении ракеты большой дальности Storm Shadow, однако использует для них название SCALP-EG.