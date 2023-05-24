Бежал с осколком под сердцем на адреналине: Буданов рассказал, как пережил ранения на фронте

Глава ГУР получил три ранения на Донбассе. По данным СМИ, он также участвовал в важной операции на севере Крыма.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов много раз оказывался раненым на территории Донбасса, проходя через линию фронта. Одно из его ранений было особенно серьезным и представляло угрозу для его жизни. Об этом глава ГУР рассказал в интервью изданию НВ опубликованном 24 мая.

В 2016 году Буданов и его команда провели важную операцию на севере Крыма, после чего он часто участвовал в операциях на линии соприкосновения в Донбассе.

Буданов был ранен трижды во время операций на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, первая рана была легкой, а вторая — тяжелой. Во время взрыва противопехотной мины один из осколков попал ему под сердце. Этот осколок невозможно удалить из тела, так как это представляет опасность. Буданов также получил ранения в спину и шею. Несмотря на это, он продолжал двигаться вперед на адреналине, и преодолел примерно 5 километров, прежде чем истощение сделало его бессильным. Несмотря на серьезность ранения, Буданов отметил, что с ним можно жить.

Третье ранение произошло, когда пуля попала в его правую руку, повредив локтевой сустав. После этого он испытывал трудности со сгибанием конечности.

Причины получения ранений Будановом не разглашаются, однако журналисты отмечают, что задачи, которые ему были поручены, были очень серьезными. Уже в 2016 году ему было присвоено звание майора, через два года — подполковника, а в 2020 году — полковника.

Буданов продолжает активно участвовать в операциях, даже после получения ранений. Недавно он присутствовал при освобождении поселка Русская Лозовая в Харьковской области. Таким образом, глава ГУР, являющийся важной целью для противника, находился всего в нескольких сотнях метров от вражеских позиций.

Журналисты отмечают, что это лишь одна из множества операций, в которых участвовал глава ГУР. Однако подробности большинства операций станут известными украинской общественности только после завершения войны.

Напомним, 18 мая глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что война была неизбежна, так как Россия начала подготовку к полномасштабному вторжению в Украину еще в 2007 году.

Также напомним, 24 апреля Кирилл Буданов заявлял, что Украина приближается к знаковому сражению в истории и все теперь в наших руках. Все партнеры, как отметил глава ГУР, понимают, что Киев сдаваться не намерен и продолжит борьбу за свои территории. Однако, дата контрнаступления все еще тайна.