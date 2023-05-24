"Россия солидарна с Западом": в Кремле выступили против заморозки войны с Украиной

По словам спикера главы РФ Дмитрия Пескова, кремлевское руководство планирует добиваться целей войны в Украине либо военным путем, либо "иными доступными средствами".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о редкой "солидарности" Москвы со странами Запада: российское руководство тоже выступает против заморозки войны в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Со слов Пескова, в Кремле планируют добиваться целей войны в Украине либо путем войны, либо "иными доступными средствами". Вместе с тем о том, что имеется в виду под такой формулировкой, он не уточнил. Ранее в Кремле изъявляли готовность к переговорам, но при этом требования Киева и мирового сообщества заранее назывались неприемлемыми.

В публикации журнала Politico отмечалось, что прежде и в администрации американского президента превращение войны в Украине в "замороженный конфликт" рассматривается как один из возможных сценариев. Во избежание этого предпринимались определенные шаги.

Под "замороженным" конфликтом подразумевалось, что война может длиться долгие годы, возможно, десятилетия. В итоге все выльется примерно в положение, устоявшееся на Корейском полуострове после войны в середина прошлого века.

В Киеве высказывались против "заморозки", т.к. это чревато "постоянной эрозией основ глобальной безопасности". В начале весны представляющий Пентагон Джон Кирби заявлял, что остановка боестолкновений — без вывода войск РФ за пределы оккупированных частей Украины — привела бы к де-факто признанию территориальных завоеваний России.

Лидеры европейских государств, в том числе федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и британский премьер Риши Сунак, тоже высказывались против.

В своем недавнем интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский сказал, что верит в успех ВСУ.

Напомним, что Песков также заявил, что говорить о мирных переговорах с Украиной рано, так как пока нет предпосылок.

Напомним, что для главы Кремля Владимира Путина не имеет значения, сколько россиян погибнет на войне. Об этом заявил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.