"Убивали и насиловали всех": "вагнеровцы" кошмарили город в ЦАР ради добычи золота, — CBS
В расследовании утверждается, что нынешнего президента ЦАР Фостен-Аршанж Туадера защищают члены ЧВК "Вагнер". В обмен на это российские наемники получают контракты на добычу золота в стране и полную свободу действий.
Участников ЧВК "Вагнер" обвиняют в изнасилованиях и массовых убийствах в Центральноафриканской республике с целью контроля над золотодобывающим городом. Об этом рассказывает CBS News в собственном расследовании.
Речь идет о городе Бамбари и о резне, которая там произошла в феврале 2021-го. Историю рассказали очевидцы событий. Тогда, из воспоминаний местных, "Они просто начали стрелять везде, без причины, ни с кем не общаясь и не задавая никаких вопросов".
Как сообщает издание, нынешнего президента ЦАР Фостен-Аршанж Туадера защищают члены ЧВК "Вагнер", а в обмен на это российская компания получает контракты на добычу золота в стране, и полную свободу действий.
Наемники "Вагнер" обучают солдат ЦАР и помогают им разгромить группы повстанцев, желающих свергнуть президента.
Так, одна из пострадавших в Бамбаре рассказала, что после захвата города из ее дома устроили базу "Вагнера" и там наемники ЧВК ее насиловали.
"Они изнасиловали ее в нашем доме. Это стало домом "вагнеровцев", где они пили и совершали ужасные действия", — сказал брат пострадавшей.
Ни один международный прокурор не прибыл, чтобы задокументировать массовое убийство мирных жителей, и никто не выступил с заявлением о причастности "вагнеровцев".
По просьбе прокомментировать эту историю группировка отвергла вопросы CBS News как "хамские и провокационные" и настаивала, что кампания "не совершала этих преступлений".
"Этот факт подтверждается документами, которыми владеет правительство ЦАР. Поэтому мы просим вас обратиться к правительству", — сообщили в ЧВК.
Работа ЧВК "Вагнер" в странах Африки
ЧВК "Вагнер" работает в Судане, Ливии, Центральноафриканской Республике, Мозамбике, Мали, Буркина-Фасо, Камеруне и Чаде. Частные охранные предприятия помогают слабым вооруженным силам указанных стран.
Сторонники статуса FTO говорят, что "Вагнер" соответствует критериям террористической организации благодаря связям с Кремлем. Бывший сотрудник Минфина по санкциям Юстина Гудзовска заявила, что ЧВК "Вагнер" тратит деньги в ЦАР на "изощренную пропаганду в голливудском стиле, прославляющую Россию".
"Группа существует не только для экономической добычи, но и для демонстрации российской власти за рубежом", — сказала она законодателям.
15 мая журналистам удалось узнать, что в столицу Центральноафриканской республики Банги наемники ЧВК "Вагнер" перекинули 6 самолетов L39.
Напомним, 28 ноября лагерь ЧВК "Вагнер" в ЦАР подвергся около 4 авиаударам. Правительство заявило о бомбардировке сил обороны и хлопчатобумажной фабрики.
22 апреля СМИ сообщали об атаке джихадистов на базу ЧВК "Вагнер" в Мали. Тогда сообщалось о десятках ликвидированных наемников.