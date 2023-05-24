Бойцы 93-й ОМБр "Холодный яр" уничтожили ударный вертолет ВС РФ КА-52 "Аллигатор"

Украинские защитники обнаружили два ударных вертолета ВС РФ, низко летящих над землей. По целям были запущены две ракеты из Stinger и "Иглы", одна из которых точно попала в цель.

За минувшие сутки бойцы 93-й бригады Холодный Яр уничтожили российский ударно-разведывательный вертолет КА-52 "Аллигатор". Об этом 24 мая сообщает официальная пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

По информации представителей группы украинских защитников, на северо-западе Бахмута бойцы "Холодного Яра" обнаружили два ударных вертолета ВС РФ, которые низко летели от земли на расстоянии до 4 километров.

"По целям выпустили две ракеты из Stinger и "Иглы". Одна из ракет попала во вражеский вертолет", — указано в сообщении.

Также пресс-служба сообщает, что стоимость сбитого вертолета ВС РФ составляет около 16 миллионов долларов.

В конце января украинские военнослужащие сбили 3 российских вертолета Ка-52 "Аллигатор", которые выполняли задание в районе Волновахи Донецкой области.

Напомним, 22 мая бойцы 24 механизированная бригада имени короля Даниила уничтожила вертолет Ми-24, применив ПЗРК "Игла". Российский вертолет упал вблизи временно оккупированной Горловки.

Также напомним, 5 апреля украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 на восточном фронте. Ка-52 сбили переносным ЗРК Piorun польского производства как раз в момент, когда президент Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Варшаве.