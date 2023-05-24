"Новая немецкая мощь": посол Украины в Германии анонсировал скорую доставку 110 Leopard 1A5

По словам украинского дипломата, новые танки из Берлина очень скоро будут доставлены в Украину. В течение года предусматривается доставка более 100 единиц боевой техники.

В среду, 24 мая, украинский посол в Германии Алексей Макеев показал танки Leopard 1A5, которые Берлин в содружестве с партнерами обещали передать Украине. Об этом посол написал в своем Twitter.

По словам украинского дипломата, в Украину предусмотрена поставка 110 единиц танков, которые прибудут совсем скоро.

Алексей Макеев на фоне одного из Leopard 1A5 Фото: Twitter

"110 Leopard 1A5. Скоро. Новая немецкая мощь", – указал посол Украины в сообщении.

Макеев разместил в сообщении свое фото на фоне одного из немецких танков и опубликовал небольшой видеообзор о танках Leopard 1A5.

Танки Leopard 1A5 из Германии

7 февраля глава Министерства обороны Германии Борис Писториус анонсировал, что страны Европы планируют передать Украине более 100 танков Leopard 1A5. По словам Писториуса, Leopard 1 будет поставляться поэтапно.

В конце апреля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит десятки танков Leopard версии 1A5 в середине года. Представитель немецкого правительства напомнил, что его государство передало украинским военным в марте 18 современных Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder. По его словам, снабжение до 80 Leopard 1 будет начало в середине года.

Также напомним, в середине мая Фокус разбирал на что способен первый немецкий танк Leopard в боях против Вооруженных сил РФ.