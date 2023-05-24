Пропагандисты высмеяли смерть бойца ЧВК "Вагнер", но вскоре осознали ошибку (фото)

Российские Telegram-каналы приняли Максима Билевича за украинского военного, который якобы проник в Белгородскую область в составе "ДРГ". Когда выяснилась правда — публикации начали удаляться.

Российские пропагандисты приняли погибшего бойца ЧВК "Вагнер" за украинского военнослужащего. Когда Telegram-каналы осознали, что совершили ошибку — публикации стали удаляться.

Во вторник, 23 мая появилась информация о том, что военнослужащий Максим Билевич скончался на войне в Украине. Российские Telegram-каналы, которые имеют пророссийскую позицию, написали о том, что речь идет об одном из бойцов "ДРГ", которая проникла на территорию Белгородской области. На опубликованных кадрах можно увидеть, что эту новость подхватили пропагандисты не проверив информацию.

"Пишут, на Белгородщине заземили нациста из "Кракена". Напомню, нацисты из "Кракена" простреливали ноги нашим военнопленным 24-26 марта прошлого года. Хороший был рейд", — написал об этом российский военный журналист Роман Сапоньков.

Пропагандисты перепутали погибшего бойца ЧВК "Вагнер" с украинским военным Фото: Скриншот Пропагандисты перепутали погибшего бойца ЧВК "Вагнер" с украинским военным Фото: Скриншот Пропагандисты перепутали погибшего бойца ЧВК "Вагнер" с украинским военным Фото: Скриншот Пропагандисты перепутали погибшего бойца ЧВК "Вагнер" с украинским военным Фото: Скриншот

Когда выяснилось, что погиб на самом деле россиянин из ЧВК "Вагнер", многие медиа начали удалять публикации.

В реальности оказалось, что 41-летний Максим Билевич участвовал в боях за Бахмут против Украины, о чем пишут росСМИ. До начала полномасштабной войны России против Украины он работал токарем у себя на родине в Каменске-Уральском на местном предприятии, а на фронте был наводчиком по самоходной гаубице.

Пропагандисты перепутали погибшего бойца ЧВК "Вагнер" с украинским военным Фото: Скриншот

Посмертно его наградили медалью "За отвагу" и черным крестом ЧВК "Вагнер".

Напомним, 24 мая сообщалось, что российским оккупантов в Запорожской области в последние дни было крайне "горячо" на этом направлении и они понесли колоссальное количество потерь.

Также владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о гибели 20 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" в Украине. Он добавил, что на момент боев за Бахмут в составе его частного военизированного формирования осталось 35 тысяч человек.