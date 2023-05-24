В 2022 году в РФ подготовили 120 000 военных, из них 5 000 танкистов и операторов БПЛА

По данным Минобороны Украины, российские оккупанты с начала полномасштабной войны года потеряли свыше 200 тысяч солдат и офицеров, 3 792 танка и 309 самолетов.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Минобороны РФ подготовило более 120 тысяч военнослужащих. Из них около пяти тысяч — операторы высокотехнологичных вооружений — танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3, а также операторы различных БПЛА. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны-агрессора Сергей Шойгу.

В последнее время нагрузка на учебные центры в России увеличилась, но это не должно сказываться на качестве подготовки курсантов, отметил Шойгу.

"Учебные центры не только осуществляют одиночную подготовку, но и обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин, в том числе для формируемых в новых регионах соединений и воинских частей", — заявил глава Минобороны.

Также Шойгу добавил, что в дальнейшем программы подготовки российских военных будут корректироваться с учетом "специальной военной операции".

Отметим, что согласно опубликованным данным Минобороны Украины, оккупанты с 24 февраля 2022 по 24 мая 2023 потеряли в Украине 204 760 человек личного состава, 3 792 танка, 309 самолетов, 18 кораблей и т.д.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров 24 мая рассказал, что российским оккупантам в Запорожской области в последние дни было крайне "горячо". По его словам, враг понес большие потери и был вынужден начать выдавать повестки на подконтрольной территории.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что за все время полномасштабного вторжения в Украину погибли 20 тысяч наемников. По его словам, в ряды "вагенровцев" вступили 50 тысяч заключенных, из которых погибло 20%.