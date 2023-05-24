В Белгородской области границу с Украиной охраняют солдаты-срочники, – расследование росСМИ

По информации журналистов, срочникам назначают военные специальности, которые не соответствуют их подготовке. Так, один из медиков "лечит" сослуживцев при помощи интернета.

С сентября 2022 года российские срочники охраняют границы в Белгородской области. Официально они находятся "вне зоны военных действий", но по факту получают ранения в результате обстрелов, и даже гибнут. Об этом идет речь в расследовании издания 7х7.

"В начале сентября 2022 года в Белгородскую область на границу с Украиной начали массово отправлять срочников. Они находятся "вне зоны военных действий", как и положено по закону. А по факту срочники роют окопы, прячутся в блиндажах от прилетов и получают ранения", – говорится в публикации.

По информации журналистов, родственники солдат жаловались властям и выходили на пикеты, чтобы "вытащить детей" из приграничной зоны. Кто-то из них сдался, а кто-то намерен бороться, несмотря на угрозы.

Издание отмечает, что с начала вторжения России в Украину на границе погибло по меньшей мере семь солдат.

Матери срочников рассказали журналистам, что их дети якобы стоят на границе впереди, "самые первые", и даже видят украинских солдат. Солдаты живут в блиндажах, ходят в наряды и несут караул как пограничники. При этом пограничники и росгвардейцы, которые патрулируют периметр, находятся за ними.

Кроме того, срочники жаловались матерям, что за полгода службы их всего раз или два вывозили на стрельбища, в то время как руководство будто бы отчитывалось, что их обучали ежедневно. Также они говорили, что не было даже щеток и жидкости для чистки автоматов, раций и других необходимых вещей.

Одна из женщин, опрошенных журналистами, утверждает, что срочникам назначили военные специальности, которым они не учились. Ее сына якобы назначили медиком, хотя он даже "не знал от чего аспирин и но-шпа".

"В поезде в Валуйки к ним подошел лейтенант и быстро продиктовал, какие препараты от чего. А когда сын приехал туда, по интернету все изучал, и я ему писала про лекарства. Он вместе со всеми копал окопы, стоял в нарядах. Если кто-то болеет — он лечил", – рассказала она. По ее словам, обучение гранатометчиков и минометчиков было примерно такое же.

Напомним, 2 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты начали агитировать срочников в Крыму подписать контракты для участия в войне против Украины. По оперативной информации, это связано с огромными потерями врага.

17 мая глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявлял, что в России к осеннему призыву заработает реестр военнообязанных. Предоставлять необходимые данные будут обязаны работодатели, МВД, ФНС, Центральная избирательная комиссия, Фонд пенсионного и социального страхования, Минобразования и федеральные суды.