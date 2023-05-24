Данными обмениваются, но оружие не дают: в ГУР рассказали о сотрудничестве с РДК и ЛСР

По словам представителя разведки Андрея Черняка, на территорию Белгородской области зашли "повстанцы". Украинское военное руководство с ними общается, делится определенной информацией, и, "можно сказать, даже сотрудничает".

Украинские военные обмениваются разведданными с "Русским добровольческим корпусом" и легионом "Свобода России" в Белгородской области. И вместе с тем не оказывают непосредственной помощи вооруженной группе россиян. Об этом сообщает The Financial Times.

Авторы публикации сообщили, что "праворадикальные военизированные формирования", совершившие вылазку в Белгородской области, были на тактических транспортных средствах американского производства. Что во многом и вызвало предположения, что упомянутые вооруженные лица как-то связаны с Украиной. Хотя Киев официально заявляет, что не имеет отношения к происходящему на российской территории.

Но один из официальных представителей руководства украинской армии все же признал связь вооруженной группы с Киевом.

Денис Никитин, руководитель РДК, сообщил, что у них были как минимум два бронированных автомобиля M1224 MaxxPro и несколько Humvee. Без уточнений, как бронетехника могла оказаться в распоряжении РДК.

Бронемобили тех же марок Вашингтон официально передал Украине в пакете помощи на 37 млрд долларов.

Соединенные Штаты, в свою очередь, в очередной раз заявили, что не поощряют и не дают разрешения Киеву на применение своей техники и оружия на территории РФ.

В Вашингтоне с недоверием отнеслись к информации о том, что техника производства США попала на территорию РФ, сказал один из представителей американского руководства.

Пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что выбор, как именно проводить военные операции, остается за Киевом, и что все же США против атак на территории России.

Подтверждения связи РДК и ВСУ

Однако накануне, 23 мая, появились подтверждения какого-то сотрудничества украинских военных с РДК. Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Черняк заявил: "Конечно, мы с ними общаемся. Конечно, мы делимся определенной информацией. Можно сказать, даже сотрудничаем".

Но при этом он подчеркнул, что ВСУ не имеет прямого отношения к происшествиям в Белгородской области, и что это инициатива исключительно россиян.

"Это повстанцы", — пояснил Черняк, добавив, что Украина также не поставляла им бронетехнику, т.к. все западные вооружения — под строгим учетом.

Президент Украины также опровергает передачу бронетехники вооруженным россиянам.

Напомним, что РФ имитировала кадры с "разбитой" техникой РДК и ЛСР. В соцсетях опубликованы снимки одного из "Хамви", как утверждается в Белгородской области. Но следов от шин на грунте не видно, еще один броневик находится в траншее, но грунт перед ним не сдвинут.

Также сообщалось, что представители РДК опровергли заявления российского Минобороны об уничтожении группы в районе Белгорода.