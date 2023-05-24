"Война технологий": украинский дрон "Пегас" под Бахмутом сбил вражеский БПЛА, — Минцифры

По словам главы ведомства Михаила Федорова, противник пытался корректировать обстрелы украинских позиций, но благодаря "Армии дронов" их планы провалились. Это спасло жизни бойцов ВСУ.

Украинским военным удалось при помощи дрона "Пегас" уничтожить беспилотник российских оккупантов. С его помощью противник кооректировал обстрелы украинских городов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале 24 мая.

По его словам, уничтожена цель была на Бахмутском направлении, российские оккупанты в очередной раз понесли потери и тем самым не смогли добиться поставленных целей.

"Война технологий как она есть. Наши спецназовцы дроном-камикадзе "Пегас" уничтожают российский беспилотник, которым оккупанты корректировали обстрелы на Бахмутском направлении", — говорится в сообщении.

На опубликованном ролике можно увидеть, как легко украинский дрон справился с целью противника.

Уничтожение вражеского беспилотника сохранило жизни украинских защитников, которые ежедневно борются с российской агрессией ради будущей победы.

Всего на вооружении у украинской армии, как отметил Михаил Федоров, практически 500 таких "Пегасов" от "Армии дронов" и они работают по всей линии фронта.

"Продолжаем усиливать и развивать "Армию дронов", чтобы больше "птичек" уничтожали оккупантов как на земле, так и в воздухе", — подытожил министр цифровой трансформации Украины.

Напомним, 10 мая сообщалось, что украинская "Армия дронов" уничтожила российскую технику на $1 млрд. Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь отметил, что украинцы собрали средства на закупку минимум 3,5 тысячи беспилотников.

8 апреля сообщалось, что Минцифры запустило "Армию дронов". Теперь любой украинец может стать оператором БПЛА. Кроме того, разработчики добавили в приложение возможность напрямую донатить средства на ВСУ и приближать победу Украины.