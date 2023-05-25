Докажите свой диагноз. Подлежат ли мобилизации мужчины, родные которых имеют группу инвалидности

Украинское законодательство определяет перечень лиц, которые не могут быть мобилизованы. Среди таких — лица с инвалидностью, а также те, у кого с инвалидностью супруга или один из родителей. Всегда ли такие лица действительно не подлежат призыву, и имеет ли значение группа инвалидности.

У киевлянина Валентина Друзяка инвалидность после перенесенной тяжелой операции. И согласно действующему законодательству, он имеет право на отсрочку — признан временно непригодным. Чтобы получить отсрочку, он весной прошлого года обратился в районный ТЦКСП. Там у него попросили оригиналы и копии подтверждающих инвалидность документов, а также заполнить заявление на предоставление отсрочки. По схожей процедуре отсрочку могут получить и те, у кого супруга или один из родителей имеют удостоверение (группу инвалидности). Однако, к сожалению, закон "О мобилизации и мобилизационной подготовке" имеет такие формулировки, которые представители ТЦКСП могут трактовать по собственному усмотрению.

Фокус опросил юристов, чтобы выяснить, действительно ли лицам с инвалидностью в Украине предоставляют отсрочку от мобилизации и могут ли получить такую же отсрочку те, чьи родные имеют инвалидность, и что для этого нужно сделать.

Право на отсрочку. Какие документы нужны для получения отсрочки по инвалидности

Юристы отмечают: законодательство предоставляет всем лицам с инвалидностью право на получение отсрочки. Причем, группа инвалидности не имеет значения.

Адвокат АО "Дикси Лекс" Елена Бирюч отметила: лицо не подлежит призыву во время мобилизации, если оно признано лицом с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии признано временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии). "Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не содержит уточнения относительно группы инвалидности, а значит, все лица, имеющие такой статус, независимо от группы, имеют право на отсрочку", — говорит адвокат.

Однако иногда в вопросе мобилизации лиц с инвалидностью возникают разночтения норм закона.

"Некоторые юристы, совершенно пренебрегая регламентированной нормой, утверждают, что данная инвалидность (3 группы) — легкая (как бы затянувшаяся ОРВИ), и такие лица могут, несмотря на состояние здоровья, копать траншеи. Однако на сегодняшний день и законодательные основания, и судебная практика (в большинстве) свидетельствуют о непригодности таких лиц", — отмечает Дмитрий Винницкий, юрист ООО "ЮКК "Де-юре".

Инвалидов третьей группы могут признать ограниченно пригодными, что позволит их мобилизовать. Однако юристы уверены, что это не вполне законные действия.

Он рассказал об интересном примере рассмотрения дела в суде, когда мужчина – инвалид 3 группы – просил признать противоправными действия ТЦК и СП и уволить его с военной службы на основании статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". "Так, по первому вопросу суд решил, что мобилизация мужчины была правомерной, поскольку он был призван до того, как в законе появилась норма о мужчинах с инвалидностью. Вместе с тем, по второму вопросу аргументированного решения предоставлено не было, а решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Дальнейшая судьба мужчины остается неизвестной, как и тот факт, почему судом он не был уволен на основании изменения закона", — рассказал Дмитрий Винницкий.

Группа инвалидности дает законное право на получение отсрочки от мобилизации Фото: Pexels

Что касается вручения повесток лицам с инвалидностью, то представители ТЦКСП имеют на это полное право. "Представители ТЦК имеют право выписывать повестки независимо от того, какие документы, дающие право на отсрочку от призыва, предоставит им лицо непосредственно на месте вручения повестки. Отсутствует ограничение и сроков возможного повторного вызова в ТЦК, ведь такие мероприятия осуществляются с целью уточнения военно-учетных данных. При наличии оснований для отсрочки, согласно ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в частности, в случае наличия у лица статуса инвалида, лицо должно обратиться в ТЦК с заявлением и прикрепить к нему подтверждающие документы", — рассказала Елена Бирюч.

Какие документы должно предоставить в ТЦК лицо с инвалидностью:

копия паспорта;

копия справки к акту обзора МСЭК (форма № 157-1/о);

копия одного из документов, подтверждающих инвалидность (на выбор): 1) удостоверение, подтверждающее соответствующий статус; 2) пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, где указана группа и причина инвалидности; 3) справка для получения льгот лицами из инвалидностью, не имеющих права на пенсию или социальную помощь.

Лицам с инвалидностью могут выписать повестку, а уже в ТЦК рассмотреть документы, подтверждающие статус лица Фото: ТСН

В то же время юристы подчеркивают: задержание лица и доставка в ВЛК представителями ТЦКСП не являются законными действиями. "Если лицо против его воли, применяя физическое принуждение, доставили к прохождению медицинской комиссии или просто в ТЦК, вызывайте полицию и требуйте адвоката. В случае сопротивления возможно применение физической силы, видео с такими случаями посмотрите наперед, поэтому рассчитывайте ситуацию критически. Лучше стараться доказать свою правоту в суде, чем в травмпункте", — говорит Дмитрий Винницкий.

Имеет ли группа значение? Как закон регулирует вопросы мобилизации тех, у кого родственник с инвалидностью

Закон дает право на отсрочку от мобилизации также тем, у кого супруга или один из родителей имеют инвалидность. А группа инвалидности здесь имеет значение, только если речь идет об инвалидности одного из родителей.

"Вопрос отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации закреплен ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Среди других оснований указанная норма предусматривает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, а также лица, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), а также родителями своими или супруги (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе", — перечисляет основания для получения отсрочки Елена Бирюч.

Заключение врачебной комиссии требуется в случае инвалидности родителей — чтобы отметить, нуждается ли лицо в постоянном уходе Фото: УНИАН

По ее словам, для отсрочки от призыва во время мобилизации необходимо обратиться с соответствующим заявлением в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и приобщить документы, подтверждающие определенные ст. 23 Закона основания для отсрочки (медицинские документы, а также документы для подтверждения соответствующих родственных связей).

"Следует отметить, что получить отсрочку от призыва можно только до момента утверждения статуса военнослужащего. После зачисления в личный состав воинской части можно подать только заявление об увольнении с военной службы", — говорит адвокат.

Кроме того, что один из родителей имеет инвалидность I или II группы, у мужчины, претендующего на отсрочку, должно быть также подтверждение, что указанному лицу с инвалидностью требуется постоянный уход. Следовательно, для получения отсрочки потребуется заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения. Если будет признано, что постоянный уход за лицом с инвалидностью не требуется, мужчину вполне законно мобилизуют.

Медицинские документы — обязательная составляющая для получения отсрочки от призыва Фото: УНИАН

По словам Елены Бирюч, полномочия медицинских учреждений и их работников по вопросу установления ухода за лицами урегулированы Постановлением КМУ от 23 сентября 2020 г. №859 и Приказом Министерства здравоохранения от 31.07.2013 года №667. "Согласно указанным нормативно-правовым актам, постоянный посторонний уход может устанавливаться за лицами с инвалидностью І группы, а в отношении лиц с инвалидностью II группы — исключительно в случае необходимости такого ухода в результате психического расстройства", — подчеркнула адвокат.

Что касается инвалидности жены, то, по словам юристов, здесь не должно быть разных трактовок: мужчина, у которого жена имеет группу инвалидности, имеет законное право на отсрочку от призыва в период мобилизации.

Различные трактовки закона. В каких случаях могут мобилизовать тех, у кого родные на группе

Юристы говорят: мобилизовать мужчину, у которого супруга на любой группе инвалидности или кто-то из родителей с инвалидностью I или II группы, возможно только по его собственному согласию. Более того, такая мобилизация возможна только по месту жительства мужчины.

Однако, несмотря на достаточно четкие формулировки в законе, представители ТЦК могут настаивать на призыве и даже зачислять в ряды ВСУ мужчин, у которых жена или один из родителей имеют удостоверение инвалида. Более того: в Украине есть случаи, когда представители ТЦК игнорировали документы, предоставляющие вполне законное право на отсрочку из-за инвалидности жены или родителя.

Мобилизовать мужа, у которого жена имеет статус инвалида, могут только с его полным на это согласием

"Довольно часто ТЦК трактуют норму ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" как дающую право на отсрочку только тем лицам, супругам которых присвоен статус инвалида I или II группы (указанное порождено несовершенной формулировкой самой нормы законодательства). Однако, в случае отказа в отсрочке от призыва, в таком случае следует обратиться в суд с исковым заявлением о признании незаконным отказа", — уверена Елена Бирюч.

Уже известны случаи, когда в ТЦК могут игнорировать предоставленные мужем документы, предоставляющие ему право на отсрочку, в частности, из-за инвалидности жены Фото: pexels.com

Дмитрий Винницкий говорит, что, учитывая нагрузку работников ТЦК, основаниям для отсрочки могут не уделить должного внимания, и в дальнейшем нужно будет уже в судебном порядке доказывать, что лицо четко выразило свое нежелание проходить военную службу и предоставило документальное подтверждение для своих оснований. Юрист приводит пример дела №440/10938/22, №140/3929/22 — в суде представители ТЦК утверждали, что такие лица появились добровольно и самостоятельно выразили желание проходить военную службу. "И если в первом случае суд просил ТЦК предоставить доказательства добровольного согласия лица на прохождение военной службы, то во втором обязал самого человека предоставить подтверждение, что основания для отсрочки были предоставлены. Разные области — разные подходы к пониманию одинаковых законов", — отмечает юрист.