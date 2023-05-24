Уничтожают россиян в бетонных укрытиях: 30 бригада показала, как штурмует позиции РФ (видео)

Пехотинцы и танкисты Вооруженных сил Украины принимают участие в ближнем бою и "выкуривают" оккупантов, которые засели в укрепленных блиндажах и окопах.

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожают во время наступательных действий бетонные опорные пункты российских войск. Видео боев подразделения опубликовала пресс-служба подразделения в Facebook.

В ролике можно увидеть, что украинские защитники используют тяжелую технику, когда подходят к позиции врага. Впоследствии пехотинцы участвуют в ближнем бою и "выкуривают" оккупантов, которые засели в укрепленных блиндажах и окопах.

"Слаженные и эффективные действия разных подразделений (пехота, аэроразведка, танки, артиллерия) дали отличный результат", – объяснили в княжеской бригаде.

Захватчики также используют для укрытия взорванные мосты. Оккупантов такие убежища не спасают.

Не остались без работы и танки "тридцатки". Российские захватчики были ликвидированы благодаря профессиональным действиям экипажей тяжелой бронированной техники.

"Образцовый бой 30 ОМБр: оккупанты разбиты!", – говорится в сообщении.

Участие 30-й бригады в войне с Россией

Бойцы 30-й бригады ВСУ с самого начала нападения России на Украину защищают государство от российских захватчиков. Во время войны на востоке Украины бригада в 2014 году вела тяжелые бои в секторе "Д". Вблизи Савур-Могилы продолжались тяжелые бои.

После вторжения войск РФ в феврале прошлого года подразделение успешно выполняет боевые задания по разным направлениям. В мае 2022 года 30-я бригада имени князя Константина Острожского нанесла значительные удары по позициям примерно десяток военных и начали хаотично бегать в частном секторе, а также уничтожила состав боеприпасов ВС РФ.

Напомним, 24 мая Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины показало, что бойцы применяют во время наступления самоходную реактивную установку УР-77 "Метеорит", которая предназначена для разминирования. Эта техника позволяет уничтожить не только опасные противотанковые мины, но и противопехотные мины.