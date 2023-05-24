Будет больше оружия для Украины: как мир отреагировал на события в Белгородской области

Официальный Лондон планирует заключить с Киевом долгосрочные многосторонние безопасности, что поможет противостоять агрессии России и защитить суверенную территорию.

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, заявил, что поддержка Украины западными демократиями в войне с Россией "может продолжаться годами". Высказывание политика прозвучало после саммита G7 в Японии на оборонной конференции в Лондоне. Об этом информирует Financial Times.

"Мы сейчас ведем разговор с союзниками о том, какие долгосрочные многосторонние и двусторонние соглашения по безопасности мы можем заключить с Украиной", – сказал британский премьер.

Сунак отметил, что обещания Запада относительно длительной поддержки направлены как на то, чтобы Украина получила уверенность в способности защитить себя. Такие меры помогут удержать Россию от продолжения войны. Заявление прозвучало на фоне происшествия в Белгородской области.

Реакция мира на события в Белгородской области РФ

В США сдержанно отреагировали на боевые действия в Белгородской области. Спикер Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не вмешивается в операции, проводимые Украиной. В США отметили, что именно Украина является жертвой в этой войне, поэтому должна решать относительно ответных действий.

Власти Франции выразили желание предоставить нашему государству долгосрочные гарантии безопасности. В Париже, как сообщил представитель французского МИД, и дальше рассуждают над реализацией наилучшего способа поддержки нашего государства в долгосрочной перспективе и во всех сферах.

Германия не изменила намерений по поставкам вооружений Украине. В Берлине обнажили, что передают новый пакет военной помощи Украине с "мобильным радаром" TRML-4D, грузовиками, беспилотниками-разведчиками.

Япония тоже решила только усилить помощь. Страна передала ВСУ 100 авто и 30 тысяч готовых пищевых пайков. Поставки, относящиеся к военной отрасли, произошли впервые после завершения Второй мировой войны.

В Минобороны Нидерланды также отреагировали инициативами в военной отрасли. Руководитель военного ведомства Кайса Оллонгрен анонсировала предоставление 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины.

Напомним, 22 мая бойцы легиона "Свобода России", а также "Русского добровольческого корпуса" зашли на территорию Белгородской области РФ. В российских СМИ сообщили о боях в регионе.