"У нас нет двойников": РФ запустила слухи о ранении Залужного, в Минобороны отреагировали (фото)
В Минобороны считают, что украинцы за год войны не научились не считаться с российскими фейками и чем больше ложь, тем больше в нее верят.
Российские пропагандисты распространили информацию, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелую травму под Херсоном и сделал трепанацию черепа. Внимание это обратили в Центре стратегических коммуникаций, разместив там дополнительно видео с открытой конференции в Одесской юридической академии, где принимал участие Залужный.
В российских телеграм-каналах и СМИ с начала мая активно тиражируется информация о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного и его исчезновении из информационного пространства. Последние дни РФ начала распространять сплетни о том, что Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая, и ему провели трепанацию черепа.
Фейк о Залужном: реакция волонтеров
Волонтер и предприниматель Алена Шевцова 24 мая на своей странице в Фейсбук опубликовала фото с Валерием Залужным, которому она передала подарок от защитников украинского неба и подкрепила свои слова фотографией.
"Целый день развлекаюсь читая как российские патриоты "кричат ура и в воздух чепчики бросают" по поводу новых басен о ранениях нашего Главкома. Передала подарок от наших летчиков — Армейской авиации. Ребята, теперь ваш коин в надежных руках", — написала она.
Пользователи сети сообщили, что подобное фото волонтер размещало 2 мая. На нем Алена Шевцова позирует с Валерием Залужным в такой же одежде, в которой и на фото якобы за 24 мая.
Официальная позиция Минобороны Украины и намек от секретаря СНБО
В Минобороны Украины в очередной раз напомнили украинцам о том, что российская пропаганда постоянно распространяет фейки, и чем больше они бессмысленны, тем больше украинцы в них верят. Об этом написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, украинцы в течение года учились получать прививки от российских вбросов и выделять и чувствовать даже между строк их коварство, но так и не научились до конца.
"Но чем больше бред, тем больше в него верят. Россияне пишут в телеграм-каналах, что что-то случилось с нашим Главкомом. Мы же это опровергли — неоднократно. Он делает свою работу. И его не обходят эти фейки, как и других командующих о которых враги пишут выдумки. У нас не подставляют двойников", — написала Маляр.
По словам Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, 24 мая президент Зеленский принимал доклад главнокомандующего ВСУ.
"Президент Украины, Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10.00 заслушал на Ставке доклада Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки", — написал он.
Фейки РФ за 24 мая
Центр стратегических коммуникаций зафиксировал главные информационные нарративы российских оккупантов за 24 мая.
- "Залужный получил тяжелую травму под Херсоном". Пропагандисты распространили информацию, что главнокомандующему ВСУ делали трепанацию черепа, поскольку 20 мая Валерий Залужный принимал участие в открытии конференции в одной из академий Одессы.
- "Главнокомандующий ВСУ больше не сможет работать". Еще один фейк о Залужном развенчал секретарь СНБО Данилов, сообщивший, что 24 мая главнокомандующий принимал участие в Ставке.
- "В Белгородской области ликвидировали бойца "Кракена". На фотографии, которую россияне выдали за фотографию погибшего украинца, на самом деле изображен "вагнеровец", которого ВСУ ликвидировали под Бахмутом.
Вброс российской пропаганды о якобы гибели главнокомандующего Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и других военных начали появляться с начала мая. В Минобороны фейки о Залужном опровергают.
Напомним, что 14 мая Валерий Залужный в своем телеграм-канале поздравил украинок с Днем матери и поблагодарил землячек, дети которых защищают родину с оружием в руках.