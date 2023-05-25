РФ изобразила символ "Z" в акватории Черного моря, – британская разведка (фото)

В системе для отслеживания коммерческих судов оккупанты подделали 65-километровую букву, об этом свидетельствует то, что средняя скорость кораблей была 188 км/ч.

Анализ Geocollect показал, что с 14 мая в системе автоматической идентификационной системы AIS РФ подделала данные, чтобы нарисовать букву Z у берегов оккупированного Крыма. Об этом сообщается в отчете британской разведки от 25 мая.

AIS – это система для отслеживания коммерческих судов, в том числе для обеспечения их безопасности. С 14 мая в AIS зафиксировали поддельные данные, чтобы создать иллюзию буквы "Z" на Черном море размером 65 километров. Свидетельством подделки является то, что средняя скорость судна должна быть до 102 узлов или 188 км/ч. Программное обеспечение AIS имеет открытый код.

В британской разведке заявили, что, вероятно, пророссийские акторы провели спуфинг-атаку для информационной операции. В РФ хотят попытаться укрепить моральный дух накануне ожидаемого украинского наступления.

Вместе с тем, в разведке считают, что подделка данных в AIS повышает риск аварий на море. Несмотря на виртуальность информационной операции в Черном море, физический флот РФ остается уязвимым. В частности, 24 мая, вероятно, был атакован разведывательный корабль "Иван Хурс".

Отчет британской разведки 25 мая Фото: Ministry of Defence

Напомним, 24 мая росСМИ сообщили, что российский корабль "Иван Хурс" якобы был атакован надводными беспилотниками. Для Черноморского флота РФ это уникальное судно.

11 мая Алексей Резников заявил, что Балтийское и Черное моря станут внутренними морями НАТО, и этому нет никаких альтернатив.