Альтернатив нет: Балтийское и Черное моря станут внутренними морями НАТО, — Резников

По мнению министра обороны, у Альянса нет никаких альтернатив для расширения на восток, кроме принятия в блок Украины для противостояния "российской угрозе".

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После того, как Украина и Швеция станут членами НАТО у блока появится еще два внутренних моря — Черное и Балтийское. Об этом 11 мая заявил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая в онлайн-конференции на Европейском саммите по обороне и безопасности в Брюсселе, сообщает издание El Mundo.

По мнению министра обороны, альтернатив вступлению Украины в НАТО быть не может, поскольку наша страна является "щитом Европы" на востоке перед лицом "российской угрозы".

"Если мы хотим мира и безопасности для Европы, нам нужно двигаться вперед. Во-первых, у НАТО нет альтернативы Украине. Также инфраструктура безопасности Североатлантического союза должна быть расширена на восток", — заявил Резников.

По его словам, после вступления Швеции в НАТО, Балтийское море станет "внутренним морем НАТО", а также омывающее побережье Украины и других стран Черное море также превратится в "море НАТО".

Также Резников отметил, что после передачи Украине оружия, Европе необходимо увеличить масштабы производства боеприпасов и оружия для возобновления запасов.

Министр обороны поблагодарил страны Запада за поддержку Киева, благодаря которой Украина может "выполнять миссию, ради которой создавалось НАТО", поскольку является "щитом Европы на востоке от российской угрозы".

"С другой стороны, время имеет решающее значение. Продление или замораживание войны — это потери жизней, человеческие страдания. Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в этом году. Украина уже показала на поле боя, что победа возможна, но нам нужна помощь", — призвал страны-союзницы Резников.

Напомним, в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Швеция вступит в НАТО к июлю 2023 года, поскольку большинство министров в Альянсе выступают "за".

Ранее, 22 марта парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО. Единственной проблемой на пути страны к Альянсу может стать Турция, которая считает, что усилий шведской стороны на этом поприще недостаточно.