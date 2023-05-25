Бойцы РДК снова зашли на территорию Белгородской области (видео)

Российские военные говорят, что огонь борьбы разгорается по всей территории РФ, поэтому они призывали ждать их в других населенных пунктах.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" опубликовали видео из населенного пункта Глотово, находящегося в Белгородской области. Видео опубликовано в телеграм-канале.

Российские военные записали видеоролик на фоне почтового отделения "Почты России". В сообщении иронизируют, что в этот раз им не нужно никому доказывать, что обращение снято не в Киевской области, а в РФ.

"Мы снова на родине. Доказательства прямо за моей спиной. Еще раз мы заходим на территорию России с боями или тихо — это уже неважно. Огонь борьбы разгорается по всей стране. Ждите нас и в вашем населенном пункте", — заявил командир подразделения Денис White Rex .

Добавим, населенный пункт Глотово находится примерно в 4 км от украинской территории. Кроме того, военные публиковали кадры, как они заезжали на российскую территорию под вражескими обстрелами.

Приблизительное расстояние между Глотовым и украинской территорией. Фото: deepstatemap.live

Напомним, 25 мая в ГУР заявили, что внутренние конфликты в РФ становятся все более масштабными. Российские добровольцы действуют самостоятельно, по словам Юсова, украинская сторона только наблюдает за процессом.

23 мая в Минобороны заявили, что события в Белгородской области задали для РФ вопрос о перегруппировке войск.