"Ни денег, ни оружия": в УП нашли просроченные контракты специмпортеров на 8,9 млрд грн

Минобороны выделяли деньги в начале полномасштабной войны, когда оккупанты стояли под Киевом. Однако "Укрспецэкспорт", "Прогресс" и "Спецтехноэкспортер" не все контракты выполнялись. Иногда даже те, о которых договаривался президент Зеленский с европейскими партнерами, пишут журналисты.

Весной-летом 2022 года Министерство обороны заключило контракты с "Укрспецэкспортом", фирмой "Прогресс" и "Спецтехноэкспртером". Однако они не выполнили свои функции. Об этом говорится в расследовании "Украинской правды" от 25 мая.

В марте 2022 года российские оккупанты еще были под Киевом, когда государственные компании-монополисты получили финансирование на приобретение оружия. Как отмечают в издании, во многих случаях менеджеры учреждений думали о собственных рисках, а не об ответственности.

Летом 2022 года министр обороны Алексей Резников говорил, что иногда специмпортеры конкурировали между собой и завышали цены, иногда дело чуть не доходило до срыва договоренностей по определенному оружию, которые были между Зеленским и европейскими коллегами. Поэтому в октябре 2022 года по приказу Резникова была создана спецкомиссия по рассмотрению вопросов погашения просроченной дебиторской задолженности.

В издании утверждают, что в конце 2022 года им стало известно, что речь идет о миллиардах гривен невыполненных поставок оружия по контрактам, заключаемым в первые месяцы полномасштабной войны. Также аудит исполнения контрактов в Минобороны показал очень плохие показатели, особенно в части контрактов специмпортеров оружия.

Минобороны Украины идет в суд против подчиненных себе же компаний

Уже в 2023 году Министерство обороны начало подавать иски против подчиненных себе государственных компаний, которые получали деньги на оружие по 100% предоплате, но до сих пор не выполнили контракты.

По состоянию на 23 мая журналисты смогли найти не менее 30 исков ведомства к 4 государственным предприятиям. В частности:

"Спецтехноэкспорт" и "Укрспецэкспорт" — 12 дел;

"Прогресс" — 4 дела;

Агентство оборонных закупок — 2 дела.

В этих 30 делах общий объем просроченных контрактов составляет 8,9 млрд. гривен — это только те иски, которые удалось найти в судебном реестре.

В Минобороны подтвердили информацию о судебных тяжбах и подсчеты по количеству и общей стоимости исков. Вместе с тем, в ведомстве заявили, что они работают над минимизацией возможных рисков.

Ответ Минобороны по запросу журналистов Фото: Украинская правда

Однако отмечается, что в сумму 8,9 млрд гривен входят не только предоплаты, но и штрафы и пени за просроченное исполнение контрактов. Авторы приводят примеры, когда контракты не были исполнены. "Прогресс" получил из бюджета 1,3 млрд гривен, которые по данным источников издания, должны были идти на снаряды для РСЗО "Град". Однако договор не был выполнен. Общая сумма, которую должен вернуть "Прогресс", составляет 2,6 млрд гривен. Среди контрактов есть также поставка подержанных броневиков Хамви.

Кроме этого, около 3 млрд Минобороны нужно вернуть от малоизвестной польской компании Alfa SP.Z., которая вероятно, связана с руководством "Прогресса".

В настоящее время большинство исков на рассмотрении. Из рассмотренных судом решений только два были в пользу государства на 293,4 млн. от "Укрспецэкспорта" и на 121,97 млн. от "Спецтехноэкспорта". При этом определенное количество дел было возвращено судом, потому что иск имел ошибки.

Напомним, 12 мая "Укроборонпром" и немецкий Rheinmetall создали совместное предприятие в Украине.

25 мая Алексей Резников заявил, что Украина переходит на закупки по стандартам НАТО.