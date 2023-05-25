Украина переходит на систему оборонных закупок по стандартам НАТО: подробности

Закупки вооружения, по словам заместителя министра обороны, будут осуществляться на основании необходимости, которую будут определять Вооруженные силы Украины.

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C 23 мая закупки военной техники и вооружения для ВСУ будут проводиться Агентством оборонных закупок. Об этом сообщается на официальном сайте правительственного портала со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

Постановление, определяющее Агентство службой государственного заказчика Министерства обороны Украины, принял Кабинет Министров Украины.

"Агентство, которое мы создали в 2022 году, отделено от аппарата Министерства, что позволяет свести к минимуму коррупционные риски. Это решение делает оборонное ведомство на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО, будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и сократит сроки поставок товаров для нужд ВСУ", — отмечает Алексей Резников.

Также на правительственном портале отмечено, что заместитель Министра обороны Украины Денис Шарапов подтвердил, что с этого момента единое национальное агентство будет обеспечивать централизованную закупку товаров, работ и услуг, предназначенных для выполнения государственных программ в сфере нацбезопасности и обороны.

Закупки, по словам Шарапова, будут осуществляться на основании необходимости, которую будут определять Вооруженные силы Украины.

Также в информации на правительственном портале указано, что Министерство обороны Украины сейчас привлекает партнеров из Великобритании, Норвегии и Агентства НАТО по поддержке, улучшению и поставке для помощи в развитии механизмов работы Агентства оборонных закупок, а также проведения оценки соответствия службы госзаказчика по стандартам НАТО.

Напомним, 9 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине будут действовать новые правила закупок для оборонных ведомств. Информация о закупках продуктов питания для армии теперь будет заранее обнародоваться

С 23 апреля в системе Prozorro открыта возможность проверять информацию о закупках вооруженных оборонных ведомств Украины. Оборонные заказчики и войска обязаны отчитываться в течение десяти рабочих дней со дня подписания контракта.