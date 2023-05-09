Разделят на две группы: Шмыгаль рассказал о новых правилах оборонных закупок

По словам украинского премьера, информация о закупках продуктов питания для армии теперь будет заранее обнародоваться. В объявлении должны быть указанны ориентировочные объемы, условия и сроки поставок.

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Во время военного положения в Украине будут действовать новые правила закупок для оборонных ведомств. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале 9 мая.

"Продолжаем изменять подходы к закупке оборонной продукции. На время военного положения они будут разделены на две группы", — написал глава украинского правительства.

Как отмечает премьер, к первой группе относится вооружение и прочие товары оборонного назначения. Информация о закупках из данной категории по-прежнему будет оставаться закрытой.

Ко второй группе власти отнесли остальные товары для армии, в частности продукты питания для военнослужащих. Согласно новым правилам, заказчики обязаны заранее обнародовать объявления о таких закупках.

Отчеты оборонных ведомств должны включать данные об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок. Кроме того, отчеты о закупках будут публиковаться в электронной системе.

Напомним, что 21 января основатель проекта "Наші гроші" Юрий Николов заявил, что Министерство обороны Украины разворовывает бюджетные средства, покупая продуты питания для военнослужащих по завышенным ценам.

С 23 апреля в системе Prozorro появилась возможность проверять информацию о закупках вооруженных оборонных ведомств Украины. Отчитываться оборонные заказчики и войска обязаны в течение десяти рабочих дней со дня подписания контракта.

Мы также писали о том, что журналисты издание "Наші гроші" Журналисты изучили отчеты о закупках продовольствия, обмундирования и автозапчастей за 2022 год и заметили, что закупочные цены на продовольствие для сотрудников Главного управления разведки в разы ниже, чем для Министерства обороны Украины.