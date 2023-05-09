Розділять на дві групи: Шмигаль розповів про нові правила оборонних закупівель

За словами українського прем'єра, інформація про закупівлю харчових продуктів для армії тепер заздалегідь оприлюднюватиметься. В оголошенні мають бути зазначені орієнтовні обсяги, умови та строки постачання.

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Під час воєнного стану в Україні діятимуть нові правила закупівлі для оборонних відомств. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі 9 травня.

"Продовжуємо змінювати підходи до закупівлі оборонної продукції. На час воєнного стану вони будуть поділені на дві групи", — написав глава українського уряду.

Як зазначає прем'єр, до першої групи належить озброєння та інші товари оборонного призначення. Інформація про закупівлю з цієї категорії, як і раніше, залишатиметься закритою.

До другої групи влада віднесла решту товарів для армії, зокрема харчові продукти для військовослужбовців. Згідно з новими правилами, замовники зобов'язані заздалегідь оприлюднити повідомлення щодо таких закупівель.

Звіти оборонних відомств повинні включати дані про орієнтовні обсяги, умови та строки постачання. Крім того, звіти про закупівлі публікуватимуться в електронній системі.

Нагадаємо, що 21 січня засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов заявив, що Міністерство оборони України розкрадає бюджетні кошти, купуючи продуті харчування для військовослужбовців за завищеними цінами.

З 23 квітня у системі Prozorro з'явилася можливість перевіряти інформацію щодо закупівель збройних оборонних відомств України. Звітувати оборонні замовники та війська зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня підписання контракту.

Ми також писали про те, що журналісти видання "Наші гроші" Журналісти вивчили звіти про закупівлю продовольства, спорядження та автозапчастин за 2022 рік та зауважили, що закупівельні ціни на продовольство для співробітників Головного управління розвідки в рази нижчі, ніж для Міністерства оборони України.