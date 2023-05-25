Patriot, IRIS-T и NASAMS должны быть в каждой области, – Герой Украины (видео)

Украинский защитник отметил, что самолеты F-16 очень помогут в защите нашего неба, что позволит и усилить эффективность ПВО. Зенитные расчеты вместе с пилотами реализуют главную цель относительно прикрытия воздушного пространства Украины.

Герой Украины Ярослав Мельник, командир зенитной ракетной батареи БуК — М1, считает, что современные системы противовоздушной обороны Patriot, IRIS-T и NASAMS должны размещаться в каждой области нашего государства. Видео разговора опубликовала пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Он отметил, что каждый комплекс выполняет свою задачу. Вместе с пилотами зенитные расчеты реализуют главную цель прикрытия воздушного пространства Украины.

"У них есть воздушный бой, а у нас — нет. Это две разные цели, но выполняем одну задачу", – отметил Ярослав Мельник.

Ярослав отметил, что самолеты F-16 очень помогут в защите украинского неба. По его словам, это позволит усилить ПВО и авиацию для противодействию боевым самолетам и вертолетам войск РФ.

Кроме того, получив от иностранных партнеров очередную партию новейшей системы ПВО, защитники смогут сбивать больше целей. По мнению Героя Украины, новая техника позволит поскорее приблизить победу украинского народа над российскими захватчиками.

Ярослав вспомнил первые дни российского вторжения в феврале 2022 года. Он отметил, захватчики массово запускали крылатые ракеты в сторону Херсонщины, а вблизи админграницы с полуостровом враг наносил массированные удары.

"Линия обороны у крымского перешейка вся была красной", – заявил Ярослав Мельник.

Напомним, 25 мая "Укринформ" показал работу боевых вертолетов ВСУ на Запорожье. Вертолеты Ми-24 применяются Воздушными силами ВСУ против войск ВС РФ на территории Запорожской области.

Также 17 мая в ВСУ объяснили, почему Россия не могла уничтожить Patriot. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова лжецом и напомнил, что по его рассказам россияне уже уничтожили больше самолетов, чем Украина имела на вооружении.