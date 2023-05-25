Тело нашли в квартире: в Украине погиб доброволец из Швеции, — СМИ (фото)

По данным шведской газеты, тело бойца нашли в его постели. Причина смерти пока неизвестна. Даниэль Нистрем воевал на стороне Украины с апреля 2022 года.

36-летний доброволец из Швеции Даниэль Нистрем, который более года воевал на стороне Украины, найден мертвым в киевской квартире. Об этом 25 мая сообщает шведская газета NSD со ссылкой на слова матери погибшего бойца.

По словам матери Даиэля Нелл Нистрем, о том, что ее сын найден мертвым в квартире Киева ей сообщили местные полицейские. Тело бойца обнаружили в его постели. Причина смерти пока неизвестна.

"Трудно принять эту новость, она все еще кажется невозможной, невероятно грустной", — поделилась мать погибшего бойца.

По данным шведского издания, в апреле 2022 года Даниэль Нистрем принял решение отправиться в Украину, чтобы вступить в борьбу. Он присоединился к Интернациональному легиону и сражался на стороне украинской армии в течение всего года.

Все это время он поддерживал регулярную связь со своей семьей в Швеции, особенно с мамой, которая живет в Кируне. Незадолго до смерти Даниэль рассказал матери, что планировал скоро вернуться домой.

"Его не было дома больше года. Он не мог просто уйти, потому что он уже не волонтер, а подписал контракт. Он с нетерпением ждал небольшого отпуска", — рассказала Нелл Нистрем.

Сейчас его семья находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел, чтобы выяснить, что будет дальше.

Что известно о шведском добровольце, воевавшим за Украину

Как выяснили шведские журналисты, Даниэль Нистрем участвовал в нескольких ожесточенных битвах, включая освобождение Херсона от российских войск. Также он принимал участие в боях на восточном фронте.

Напомним, в результате столкновений с российскими оккупантами погиб 24-летний Иван Горенок из Иванкова, Киевская область. Он служил в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар". Трагическая новость пришла за неделю до его 25-летия. Мать погибшего бойца, Елена Горенок, опубликовала в Facebook видео последнего боя, который произошел под Бахмутом 17 мая.

Ранее, 24 мая сообщалось, что известный мастер спорта Украины по боксу Александр Онищенко погиб бою с российскими оккупантами под Бахмутом.