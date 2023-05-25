Не дожил 7 дней до 25 лет: в сети показали последний бой под Бахмутом защитника Украины (видео)

По словам коллег, военнослужащий погиб от контузии внутренних органов во время артобстрела после штурма.

Related video

В боях с российскими оккупантами погиб 24-летний боец Иван Горенок из Иванкова Киевской области, который воевал в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар". До своего 25-летия он не дожил 7 дней. Видео последнего боя под Бахмутом 17 мая опубликовала в Facebook мама погибшего бойца Елена Горенок.

Известно, что боец в первых рядах встал добровольцем на защиту своей страны. В выложенном фрагментом боя на Бахмутском направлении, который стал последним для Ивана Горенка, он не снимал, а участвовал.

Мама военнослужащего, помимо кадров последнего боя сына, сообщила, что побратимы передали ей часы — единственную вещь сына, на которых время остановилось: 14:09. Женщина также написала, что ей хотелось бы, чтобы люди, которые "выкладывают видео с гульками-танцами" знали, какую цену за все это приходится платить другим.

Последний бой украинского защитника

По словам коллег, военнослужащий погиб от контузии внутренних органов во время артобстрела после завершения штурма.

Напомним, что в районе Бахмута погиб мастер спорта Украины по боксу. 30-летний спортсмен занимал первые места на юношеском и юниорском чемпионатах Украины. Был победителем "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного" и "Кубка Арсенова". Об этом стало известно 24 мая.

Также сообщалось, что на фронте россиян уничтожает "Ведьма". Снайпер ГПСУ ликвидирует оккупантов из винтовки, а прицельные выстрелы посвящает напарнику с позывным "Тихий", который отдал свою жизнь в апреле 2023 года. О деталях 24 мая рассказала пресс-служба ГПСУ в Facebook.

Напомним, что на передовой погиб писатель и бывший боец полка "Азов" Игорь Мысяк. После отпуска в марте он вновь отправился на фронт, но затем перестал выходить на связь, сообщил редактор издательства "Темпора" Артем Скорина. Публикация в соцсетях появилась 22 мая.