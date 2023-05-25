Свозят вояк и украденные лодки: оккупанты милитаризируют Джарылгач, — Генштаб

По данным Генштаба, российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач в Черном море с оккупированной материковой частью Херсонской области.

Оккупационные силы РФ разместили приблизительно триста своих военных и пятнадцать лодок на острове Джарылгач, Херсонской области. Лодки были конфискованы у местных жителей. Об этом стало известно из вечерней сводки Генштаба ВСУ за 25 мая.

"Российские оккупационные войска милитаризировали остров Джарылгач, который 19 мая соединен ими с временно захваченной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное", — говорится в сообщении.

По данным источника, оккупанты разместили на острове порядка 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, которые были украдены у местного населения.

о. Джарылгач, Херсонской области

Напомним, 24 мая росСМИ сообщили, что российский корабль "Иван Хурс" якобы был атакован надводными беспилотниками. Для Черноморского флота РФ это уникальное судно.

11 мая Алексей Резников заявил, что Балтийское и Черное моря станут внутренними морями НАТО, и этому нет никаких альтернатив.