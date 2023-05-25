Вламываются в офисы и магазины: "кадыровцы" воруют имущество на оккупированных территориях

По данным Центра нацсопротивления, похищенное имущество "кадыровцы" вывозят на территорию РФ. Местные "правоохранительные органы" не реагирует на постоянные кражи.

На временно оккупированную территорию Запорожской области были переброшены "кадыровцы". После их прибытия местные жители стали массово жаловаться на грабежи "бесхозных" офисах и магазинах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На оккупированных территориях Запорожской области зафиксированы множество случаев, когда члены чеченских группировок Рамзана Кадырова проникали на территорию офисов и магазинов, которые оставлены без присмотра владельцами, эвакуировавшимися на контролируемую Украиной территорию, и совершали грабежи.

Похищенное имущество "кадыровцы" вывозят на территорию РФ. Данная практика уже стала систематической, а оккупационная "полиция" отказывается реагировать на данные случаи.

Запорожская область

Напомним, в оккупированных ВС РФ городах Украины фиксируют вывоз зерна на территорию России, а раньше захватчики уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке. Кроме того, российские войска разбомбили современный элеватор для хранения зерновых культур в Рубежном Луганской области.

Ранее Фокус писал, что в Энергодаре российские оккупанты начали вводить свою валюту.