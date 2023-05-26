США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму $300 млн: что в него войдет

Как удалось выяснить журналистам, о выделении помощи могут объявить 26 или 28 мая, а в список войдут ракеты для HIMARS.

США объявят новый пакет военной помощи Украине на сумму до 300 млн долларов. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщили 25 мая в Reuters.

"По словам источников, пожелавших остаться анонимными, пакет может быть объявлен уже в пятницу или, возможно, после праздничных выходных в День памяти в США", — говорится в материале.

День памяти американцы будут отмечать 29 мая. В новый пакет вооружения, по данным СМИ, должны войти боеприпасы и управляемые реактивные снаряды залпового огня для артиллерийских систем HIMARS.

Журналисты подчеркнули, что с момента полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Вашингтон пообещал предоставить оружия уже более чем на 35 млрд долларов.

"Стоимость и содержание пакета может измениться в любое время до подписания президентом Джо Байденом", — добавили в медиа.

Напомним, 24 мая в Агентстве сотрудничества в области безопасности и обороны США заявили, что Государственный департамент страны принял решение о продаже Украине систем NASAMS и сопутствующего оборудования на 285 млн долларов.

Ранее, 23 мая, в СМИ со ссылкой на представителя армии написали, что США ускорили предоставление оружия Украине на 30% за год. По данным издания, американцы уже поставили грузы с двумя миллионами артиллерийских снарядов калибра 155 мм, вес каждого из которых составляет 43 килограмма.