Россиянам не скрыться: "Винницкие скифы" уничтожили колонну бронетехники ВС РФ (видео)

В батальоне рассказали, что их бойцы заставляют оккупантов бежать с украинской земли. Те, кто не успел, останутся в ней.

Представители 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка показали эффектные кадры с уничтожением вражеской техники и позиций оккупантов. Видео было опубликовано 26 мая на официальной странице 9-го батальона "Винницкие скифы".

На видео показана запись с дрона, на которой видна успешная огневая работа бойцов батальона по колоннам военной техники российских военных. Далее можно увидеть поврежденные и уничтоженные боевые машины врага.

"От ВСУ не скрыться. 9 батальон "Винницкие Скифы" заставляет врага бежать с украинской земли, а кто не успел – оставляют в ней навсегда", — подписали видео представители "Винницких скифов".

Напомним, в конце марта батальон "Винницкие скифы" полностью уничтожил российский танк, пытавшийся прорвать линию обороны украинских воинов. Российская бронетехника вплотную подошла к позициям украинских защитников. Однако попытка оказалась неудачной, а танк захватчиков был уничтожен вместе с экипажем.

Также напомним, 18 мая украинские защитники смогли уничтожить сразу 6 самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", которыми враг обстреливал Херсонскую область. При этом по словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, в районе левобережной части Херсонской области сложилась напряженная ситуация.