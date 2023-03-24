Вышел на позиции ВСУ: "Винницкие скифы" сожгли танк РФ вместе с экипажем (видео)

Танк Российской Федерации пытался прорвать линию обороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Когда и где именно была ликвидирована техника, военные не указали.

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Батальон "Винницкие скифы" полностью уничтожил российский танк, пытавшийся прорвать линию обороны украинских воинов. Видео опубликовано на YouTube -канале 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

В сообщении говорится, что российская бронетехника вплотную подошла к позициям украинских защитников. Попытка оказалась неудачной. Танк захватчиков был уничтожен вместе с экипажем.

"Держим строй!", – указано в комментарии к видео.

"Винницкие скифы" удержали позицию и нанесли врагу существенные потери. Бойцы батальона и дальше намерены уничтожать российских оккупантов. Место и время подвига защитники не сообщили.

Фокус 24 марта сообщил, как бойцам ВСУ удалось уничтожить самый современный Т-90М "Прорыв" армии РФ, а также БМП с оккупантами во время эвакуации. На улице одного из временно оккупированных населенных пунктов захватчики решили применить ремонтный тягач, попытавшись провести эвакуацию подбитого Т-90М без гусеницы. Украинские защитники поняли замысел врага и не разрешили этого сделать. Они полностью вывели из строя современный русский танк и уничтожили боевую бронированную машину русских оккупантов.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ уничтожил танк Т-72Б3 под Авдеевкой. Видеозапись атаки была опубликована 24 марта благотворительным фондом Help the Brave. Пилоту удалось завести беспилотник прямо в люк на башне. В результате вражеская техника вспыхнула и была полностью уничтожена. По информации волонтеров, благодаря 20 дронам удалось уничтожить 5 танков, а также личный состав оккупантов, в том числе несколько десятков российских военных.