Вийшов на позиції ЗСУ: "Вінницькі скіфи" спалили танк РФ разом з екіпажем (відео)

Танк Російської Федерації намагався прорвати лінію оборони Збройних сил України (ЗСУ). Коли й де саме було ліквідовано техніку, військові не вказали.

Related video

Батальйон "Вінницькі скіфи" повністю знищив російський танк, який намагався прорвати лінію оборони українських воїнів. Відео опубліковане на YouTube-каналі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

У дописі йдеться про те, що російська бронетехніка впритул підійшла до позицій українських захисників. Спроба виявилася невдалою. Танк загарбників був знищений разом з екіпажем.

"Тримаємо стрій!", – вказано у коментарі до відео.

"Вінницькі скіфи" втримали позицію та завдали ворогу суттєвих втрат. Бійці батальйону й надалі мають намір знищувати російських окупантів. Місце та час подвигу захисники не повідомили.

Фокус 24 березня повідомив, як бійцям ЗСУ вдалося знищити найсучасніший Т-90М "Прорив" армії РФ, а також БМП з окупантами під час евакуації. На вулиці одного з тимчасово окупованих населених пунктів загарбники вирішили застосувати ремонтний тягач, спробувавши провести евакуацію підбитого Т-90М без гусениці. Українські захисники зрозуміли задум ворога та не дозволили цього зробити. Вони повністю вивели з ладу сучасний російський танк та знищили бойову броньовану машину російських окупантів.

Раніше дрон-камікадзе ЗСУ знищив танк Т-72Б3 під Авдіївкою. Відеозапис атаки опублікував 24 березня благодійний фонд Help the Brave. Пілоту вдалося завести безпілотник прямо в люк на башті. Внаслідок цього ворожа техніка спалахнула та була повністю знищена. За інформацією волонтерів, завдяки 20 дронам вдалося знищити 5 танків, а також особовий склад окупантів, зокрема кілька десятків російських військових.