"Спартан" готовится к атаке: Нацгвардия показала подготовку к наступлению (фото)

Военные отработали разные сценарии действий на украинских броневиках "Казак" и БТР-4, в том числе штурм вражеских позиций, зачистка окопов и реагирование на контакт.

Бойцы бригады "Спартан" отработали штурмовые действия и зачистку окопов во время наступательных действий. Учения прошли в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Украинские военные отработали разные действия во время штурмовых действий:

зачистка окопов;

реагирование на прямой и косвенный контакт;

попадание в засаду;

выявление враждебных диверсионно-разведывательных групп;

десантирование с БТРов и броневиков.

Среди военных есть 51-летний Богдан с позывным "Депутатом". Он родом из Киева, срочную службу не проходил, однако после того, как вывез семью за границу, пошел на войну. Вступил в ряды бригады наступления "Спартан" в конце января 2023 года.

Богдан с позывным "Депутат" Фото: НГУ

"Занятия построены таким образом, что ты не успеваешь очень уставать, но в то же время каждый день занятий максимально насыщен. Инструкторы требовательны, потому что дисциплина на учениях, в дальнейшем может сохранить тебе жизнь в боевой обстановке", — говорит "Депутат".

Бойцы отработали навыки в Харьковской области Фото: НГУ Военные отработали десантирование Фото: НГУ Фото: НГУ Фото: НГУ

На фотографиях можно увидеть украинские броневики "Казак" и БТР-4.

Напомним, 3 мая в бригаде "Спартан" рассказали об особенностях работы разведки, которая проходит не по инструкциям в учебниках.

26 апреля в МВД показали, как экипажи БТР-4 бригады "Спартан" готовятся к наступлению.