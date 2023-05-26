Прокуроры арестовали самолет, помешав оккупантам создать "авиакомпанию" в Мариуполе (фото)

Владельцу воздушного судна, стоимостью 20 миллионов гривен, сообщили о подозрении и объявили в розыск. Также объявлен конкурс на право эксплуатации самолета.

Суд арестовал АН-140-100, стоимостью 20 миллионов гривен, принадлежащий директору предприятия гражданской авиации, который он хотел передать россиянам в оккупированный Мариуполь с целью создания там "авиакомпании". Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"По инициативе прокуроров Донецкой областной прокуратуры суд арестовал воздушное судно, принадлежащее директору предприятия гражданской авиации. В настоящее время самолет модели АН-140-100, 2004 года выпуска, стоимостью более 20 миллионов гривен, передан в АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов – ред.)", – говорится в публикации.

В ОГП отмечают, что по данным следствия, в мае 2022 года директор общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на предоставлении услуг гражданской авиации, решил наладить авиабизнес на временно захваченных территориях Украины.

С этой целью мужчина предложил так называемому главе оккупационной администрации Мариуполя создать "авиакомпанию" для осуществления пассажирских и грузовых перевозок.

При этом подозреваемый пообещал предоставить в пользование собственный самолет, который в то время находился на подконтрольной Украине территории. Однако фактически передать самолет россиянам он не смог.

Мужчине сообщили о подозрении в подготовке к коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины) и объявили его в розыск.

Что касается судьбы самолета, работники АРМА провели его осмотр и объявили конкурс, победитель которого получит право эксплуатировать воздушное судно.

Напомним, 25 мая Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении коллаборанта, который "сливал" позиции защитников Мариуполя. Следующие десять лет он проведет за решеткой.

В этот же день стало известно, что сотрудники спецслужбы смогли разоблачить российского агента, который планировал подорвать железнодорожные пути в районе Авдеевки в Донецкой области.