Штурмовая бригада ВСУ провела зачистку канала и лесополосы от россиян вблизи Бахмута (видео)

Российские захватчики в старых шлемах, вероятно, советского производства, пытались убежать от бойцов Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады произвели зачистку лесополосы и канала от россиян в районе Бахмута. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения в Telegram.

Слаженная работа двух штурмовых групп 2 штурмового батальона принесла эффективные результаты. Расчет минометов и артиллерии оказали поддержку бойцам. На видео российские захватчики в старых советских шлемах в спешке оставляют свои позиции.

"Огневое прикрытие марскменов, АГС и БПЛА со сбросами", – говорится в сообщении.

Наступление бойцов оказалось очень успешным. В общей сложности было ликвидировано 20 россиян и трое взяли в плен.

3-я отдельная штурмовая бригада в войне с Россией

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады известны своими эффективными действиями против оккупантов. В окрестностях Бахмута уже не впервые защитники проводят успешную зачистку лесополосы. Украинские защитники 25 мая показали, как продвинулись через позиции ВС РФ, а затем завязался бой с российскими оккупантами с применением стрелкового оружия. На видео можно увидеть, что украинские защитники используют пулеметы. Наличие большого количества деревьев и разнообразной растительности делает задачу еще более сложной.

Также 4 апреля воины 1-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады показали, как участвуют в боях на территории Бахмута. На видео можно увидеть, что в городе не осталось практически ни одного уцелевшего дома. Российским захватчикам так и не удалось захватить город, несмотря на заявления пропагандистов.

В феврале 2023 года 3-я штурмовая бригада подорвала состав боеприпасов ВС РФ в Бахмуте по трофейной САУ "Мста-С". Бойцы уничтожили российский склад с боеприпасами из третьего выстрела из российской САУ, которая теперь служит украинской армии.

Напомним, 25 мая СМИ показали работу боевых вертолетов ВСУ на Запорожье. В видео можно увидеть, как несколько украинских вертолетов выполняют боевое задание. Впоследствии вертолет Ми-24 производит выстрелы.