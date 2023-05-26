Украинские инженеры создали тренажер для танков Т-72ЕА из Чехии (фото)

Компания Excalibur Army установила на танк Т-72 новую оптику и цифровую панель, на которые выведены основные показатели о машине. Теперь цели можно уничтожать на расстоянии до 3 км.

Чешская компания Excalibur Army модернизирует для Украины танки Т-72М1, передающиеся в ВСУ с индексом Т-72ЕА. Для освоения машин компания "Энергия-2000" разработала специальный тренажерный комплекс. Об этом сообщает АрмияInform.

Т-72М1 – это экспортная версия советской машины Т-72. США и Нидерланды профинансировали поставку танков Т-72ЕА для украинской армии. Перед поставками машины проходят капитальный ремонт и модернизацию. В издании отмечают, что предприятие "Энергия-2000" создало тренажерный комплекс для овладения техникой. Он состоит из трех рабочих мест для каждого члена экипажа, а также отдельное место для инструктора.

Корреспондент на месте наводчика Фото: АрміяInform

Инструктором для журналиста был менеджер проектов "Энергия-2000" и полковник запаса Николай Саламаха. Автор отмечает, что вместо аналоговых приборов у механика-водителя цифровая панель, где выведены все данные. Внутри очень реалистично, потому он даже не замечал, что сидит в тренажере. Также журналист говорит, что чувствуется более мощный двигатель — 840 лошадиных сил вместо 780.

Панель инструктора Фото: АрміяInform

Кроме цифровой панели танк получил новую оптику, которая позволяет видеть цель на расстоянии 4 км, а поражать цель на дистанции до 3 км с пушки.

"Вообще уверенное поражение целей происходит на дистанциях от 2,5 километров. Наш тренажер дает возможность подготовиться к эксплуатации новых для большинства украинцев танков. Как свидетельствует опыт, даже после 4-5 занятий на тренажерах человек, до сих пор незнакомый с танковым вооружением, на полигоне уже чувствует себя намного более уверенной, а снаряды и патроны на ее подготовку благодаря тренажерам существенно экономим", — объясняет Николай Саламаха.

Оптика в модернизированном Т-72ЕА позволяет поражать цель на дитанции до 3 км. Фото: АрміяInform

Напомним, 11 января Excalibur Army показал модернизацию танков Т-72 для Украины. ВСУ получат 90 модернизированных машин.

4 мая в Словакии хотят собрать более 1 млн. евро, чтобы купить для Украины танк Т-72М1.