В Словакии хотят собрать более 1 млн евро и купить танк Т-72М1 для Украины

Сбор денег организовала семья местных предпринимателей, которые владеют ателье в Братиславе. Так они решили показать свою приверженность нашей стране.

Related video

Инициатива "Подарок для Украины" хочет собрать в Словакии 1,2 млн евро и купить танк Т-72М1 для ВСУ. Об этом сообщает местное издание Denník N.

На официальном сайте инициативы можно увидеть, что на момент публикации удалось собрать почти 31 тысяч евро на покупку боевой машины для нашей армии.

Издание отмечает, что собирать средства на помощь украинским воинам начала семья Муцк, которая занимается пошивом мужских костюмов в Братиславе.

Сбор стартовал 1 мая, общая сумма будет передана оборонной компании, а потом танк передадут Силам обороны Украины. Транспортировкой боевой машины будет заниматься посольство Украины в Словакии. Ее планируется передать в сентябре текущего года.

"Пора для Словакии сделать большой жест, чтобы показать, что она на стороне Украины", – сказал Николас Муцка, который является представителем семьи владельцев ателье.

Напомним, 7 апреля министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что российские инженеры могли повредить двигатели словацких МиГ-29, которые передают Украине. По его словам, в 2022 году самолеты получали повреждения в местах, к которым имели доступ исключительно российские техники. Однако полиция не смогла установить преступность действий персонала.

31 марта Ярослав Надь сообщил, что Словакия повысит производственные мощности для поставки 155-мм снарядов в Украину. Уже реализуются мероприятия, которые помогут увеличить количество оборонной продукции в пять раз.