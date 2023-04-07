Российские инженеры могли повредить двигатели словацких МиГ-29, которые передают Украине, – Надь

По словам главы Минобороны, в 2022 году самолеты получали повреждения в местах, к которым имели доступ исключительно российские техники. Однако полиция не смогла установить преступность действий персонала.

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Словацкие истребители МиГ-29 обслуживали российские техники. Они могли преднамеренно повредить детали двигателя. Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь, сообщает Euroactiv.

В 2022 году российские специалисты проводили техобслуживание на авиабазе Сляч. Словацкие инженеры имели ограниченный доступ к частям истребителя МиГ-29, а российские имели доступ к другой части. По словам Министра обороны, самолеты получили повреждения в той части, где доступ имели исключительно россияне.

"Даже полиция расследовала это по нашему подозрению", — говорит Надь.

Однако расследование не доказало умышленного ущерба самолетам. С тех пор Минобороны Словакии потеряло доверие к техническому обслуживанию из РФ, потому что неисправности продолжали обнаруживать там, где имели доступ русские.

Бывший летчик генерал-лейтенант Любомир Слобода также предполагает, что россияне намеренно повредили истребитель МиГ-29.

"Мы взяли от них двигатель, который должен был работать 350 часов. И в конце концов он налетел всего 70 часов. Что мы можем сделать из этого? Возможно, было плохое исполнение, назовем это так. Не знаю", — сказал Слобода.

Министр обороны добавил, что перед передачей Украине самолеты отремонтировали и осмотрели.

Напомним, 30 марта в Верховной раде Украины заявили, что первые 4 истребителя МиГ-29 уже защищают небо над Харьковом.

28 марта российские хакеры сломали некоторые государственные сайты Словакии из — за передачи Украины истребителей.