Російські інженери могли пошкодити двигуни словацьких МіГ-29, які передають Україні, – Надь

За словами голови Міноборони, у 2022 році літаки отримували пошкодження в місцях, до яких мали доступ виключно російські техніки. Однак поліція не змогла встановити злочинність дій персоналу.

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Словацькі винищувачі МіГ-29 обслуговували російські техніки. Вони могли навмисно пошкодити деталі двигуна. Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь, передає Euroactiv.

У 2022 році російські фахівці проводили техобслуговування на авіабазі Сляч. Словацькі інженери мали обмежений доступ до частин винищувача МіГ-29, а російські мали доступ до іншої частини. За словами міністра оборони, літаки отримали ушкодження в тій частині, де доступ мали виключно росіяни.

"Навіть поліція розслідувала це за нашою підозрою", — каже Надь.

Однак розслідування не довело умисної шкоди літакам. З того часу Міноборони Словаччини втратило довіру до технічного обслужування з РФ, тому що несправності продовжували виявляти там, де доступ мали росіяни.

Ексльотчик генерал-лейтенант Любомир Слобода також припускає, що росіяни навмисно пошкодили винищувач МіГ-29.

"Ми взяли від них двигун, який мав працювати 350 годин. І врешті-решт він налетів лише 70 годин. Що ми можемо зробити з цього? Можливо, було погане виконання, назвемо це так. Не знаю", — сказав Слобода.

Міністр оборони додав, що перед передачею Україні літаки відремонтували та оглянули.

Нагадаємо, 30 березня у Верховній раді України заявили, що перші 4 винищувачі МіГ-29 вже захищають небо над Харковом.

28 березня російські хакери зламали деякі державні сайти Словаччини через передачу Україні винищувачів.