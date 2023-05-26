"Для освобождения страны": в Минобороны назвали нужное количество F-16 для Украины

По данным Министерства обороны, 4 эскадрильи западных самолетов будет достаточно для деоккупации захваченных территорий от ВС РФ.

Украинским военным требуется приблизительно 48 истребителей F-16 для достижения своих целей, включая освобождение оккупированных территорий от врага. Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны Украины в Twitter-аккаунт.

"4 эскадрильи F16 (48 самолетов) — это именно то, что нам нужно для освобождения нашей страны от агрессора", — пишет пресс-служба.

Напомним, 23 мая СМИ написали о том, что Вашингтон согласился на поставку F-16 Украине. Журналисты отметили два фактора, которые сыграли ключевую роль в вопросе предоставления Украине авиации. Одним из них — позиция госсекретаря США Энтони Блинкена, который отметил, что Россия, как правило, идет на эскалацию только на словах.

Кроме того 21 мая журналисты немецкого издания Bild высказали предположение, что возможное решение о передаче Киеву американских истребителей F-16 может быть проверкой со стороны западных союзников Украины того, как на это отреагируют в Кремле. По мнению обозревателей, современная боевая авиация станет гигантским шагом в военной помощи Киеву, несмотря на пустые угрозы Москвы.