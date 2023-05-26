"Бумажная армия": почему украинские военные жалуются на ВВК и что изменится с новыми законами

Украинским защитникам после ранений приходится доказывать военно-врачебным комиссиям свое право на лечение и реабилитацию. В Украине наконец приняли законы, которые упростят эти процедуры. Фокус поговорил с адвокатами о том, что именно изменится в законодательстве.

"Отдыхай, теперь мы о тебе позаботимся!" — говорит врач раненому бойцу. Такое бывает лишь в фильмах. Для украинских воинов после получения ранения начинается новый ад — бюрократический.

Работа ВВК в Украине: "Докажи, что тебя ранили в бою"

"В начале января я получил серьезное ранение под Бахмутом. Я был в коме и пришел в себя уже в госпитале в Днепре. После меня перевезли во львовскую больницу, а оттуда в Мукачево на лечение. Когда состояние здоровья позволило, я попросил о переводе в больницу ближе к дому, и тут начались первые проблемы", — рассказывает Фокусу украинский военный, согласившийся поговорить на условиях анонимности.

При переводе раненого бойца из одного госпиталя в другой требуется справка, в которой военно-врачебная комиссия (ВВК) делает заключение: обстоятельства получения травмы связаны с защитой родины. Но прежде, чем сделать такой вывод, по закону комиссия должна провести расследование, на это у нее есть месяц.

"На момент, когда я попросился домой на лечение, уже прошло больше месяца, а расследование даже не начинали, — продолжает военнослужащий, — мне пришлось проходить ВМК — в буквальном смысле проходить, несмотря на то, что раненая нога все еще заживала".

В разговоре с Фокусом военный задается вопросами: если бойцы с травмами все время находятся на лечении в госпитале, почему врачи сами не могут провести комиссию, пока мужчины находятся в палате? Без руки, без ноги, лежачие — все раненые военные должны собирать необходимые справки, делать копии, и если какой-то бумаги не хватает, то приходится доказывать, что ранение ты получил именно в бою.

"В итоге я получаю необходимый перевод и записываюсь на реабилитацию, но мне тут же сообщают, что оплата больничного периода будет лишь за два месяца, а третий — реабилитационный — не в счет, мол, имеются какие-то документальные пробелы, — говорит боец и приводит в пример историю своего товарища: Он находился на лечении четыре месяца, после этого началось заражение крови, ногу пришлось ампутировать, а через неделю его выписали. После списания военного в штат начисляются выплаты в размере 500-700 грн в месяц. И как человеку без ноги в таком случае проходить реабилитацию, за какие средства?"

По его словам, такие необоснованные выписки — частое явление в госпиталях, комиссия просто отказывает в дальнейшем лечении, при этом все равно заставляет военных собирать справки.

"Когда я находился на реабилитации, меня устно направили в медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) – там определяют, утратил ли ты трудоспособность или нет. Я приезжаю, а мне с порога говорят, что нет формы 088, то есть направления, но мне ее никто не выдавал. Значит надо снова ехать в госпиталь, получать эту форму и возвращаться в МСЭК. И этот бумажный ад — бесконечный", — говорит украинский защитник. Он добавляет, что начальники медбригад и их заместители "не знают своих обязанностей и формуляров, и это одна из главных проблем в системе".

Реформа "бумажного ада"

На заседании 11 апреля Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона 9158 о внесении изменений в устав внутренней службы ВСУ по усовершенствованию вопросов оформления документов и лечения военнослужащих во время действия военного положения, а также проект закона 9154 о внесении изменений в статью 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении (по работе военно-врачебных комиссий).

Целью первого законопроекта является усовершенствование вопросов оформления военнослужащим справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) — как по результатам проведения соответствующего расследования (служебного или специального), так и без его проведения. Предусмотрено также усовершенствование вопросов оформления и направления медицинских и других документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения, говорится в пояснительной записке.

"Таким образом, документы будут "ходить" за военным, а не военный будет ходить за документами. Это будет способствовать решению проблем очередей и излишней бюрократии, чтобы военнослужащие, которые ранены и находятся на лечении, не выстаивали в очередях для получения той или иной справки от военно-врачебной комиссии", – объяснил Александр Завитневич, глава комитета по нацбезопасности, обороне и разведке.

Второй законопроект дополняет перечень учреждений здравоохранения, в которых могут создаваться военно-врачебные комиссии, учреждениями здравоохранения сектора безопасности и обороны. Также предусмотрена возможность создания военно-врачебных комиссий при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Сегодня, 26 мая, президент Владимир Зеленский подписал оба закона.

"То, что эти законы упростят как процедуру ВВК, так и прояснят ситуацию с ранениями и заболеваниями защитников — это факт. Эти нормативно-правовые акты давно были насущной потребностью для военных", — говорит в комментарии Фокусу Дарья Панфилова, адвокат, руководитель адвокатского бюро "Панфилова и Партнеры".

Панфилова объясняет, что конкретно означают эти нововведения:

электронный документооборот между медицинским учреждением и воинскими частями . "Это актуальная новелла в условиях постоянного изменения дислокации частей, которая уже давно нужна", — подчеркивает адвокат;

. "Это актуальная новелла в условиях постоянного изменения дислокации частей, которая уже давно нужна", — подчеркивает адвокат; упрощение процедуры получения справок об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) . В частности, если защитник получил травму (ранение, контузию, увечье) в связи с действиями противника, то расследование проводиться не будет. И у воинской части есть пять календарных дней, чтобы выдать справку и направить ее именно в лечебное учреждение, где находится защитник. До этого такая процедура длилась месяцами, что очень усложняло процедуру дальнейшего прохождения ВВК.

. В частности, если защитник получил травму (ранение, контузию, увечье) в связи с действиями противника, то расследование проводиться не будет. И у воинской части есть пять календарных дней, чтобы выдать справку и направить ее именно в лечебное учреждение, где находится защитник. До этого такая процедура длилась месяцами, что очень усложняло процедуру дальнейшего прохождения ВВК. возможность направления военнослужащих в отпуск после лечения и оформления документов на увольнение в случае признания защитников непригодными к военной службе с исключением из военного учета закрепляются за территориальными центрами комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП). До этого – несмотря на наличие последствий для здоровья — военнослужащие отправлялись в воинскую часть, чтобы подать соответствующие рапорты. "Такая новелла также будет способствовать восстановлению военных и минимизирует сложности с коммуникацией", — говорит Панфилова.

По мнению адвоката, проблемы в системе ВВК возникли потому, что нормативно-правовые акты несколько устарели и не адаптированы как к реалиям полномасштабного вторжения, так и к процессам цифровизации в стране.

"В частности, основным документом, закрепляющим основы военно-врачебной комиссии, остается положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденное приказом министра обороны Украины 14.08.2008 № 402. Последние изменения в этот документ вносились в марте 2021 года. Поэтому он нуждается в существенном совершенствовании. Министерства, общественные организации, волонтеры, юристы постоянно работают, чтобы качественно улучшить ситуацию в сфере военно-врачебной экспертизы, – уточняет адвокат. — Реформирование действующего законодательства, полное и всестороннее проведение военно-врачебной экспертизы и цифровизация в этой сфере обеспечили бы наилучшую защиту прав военнослужащих и военнообязанных".

Адвокат Дмитрий Матвийчук, глава адвокатского бюро "Дмитрия Матвийчука", согласен с коллегой и также считает, что законы эти необходимы. Он подчеркивает, что законопроект №9154 в первую очередь направлен на обеспечение конституционного права на здравоохранение и осуществление государственного долга, а именно создание условий для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания.

"Я ожидаю большое количество обращений по этому вопросу, так как тема очень актуальна. Сейчас некоторые врачи отказываются подтверждать диагноз, по которому могут уволить со службы, так как боятся уголовного преследования за взяточничество или по другим причинам", — говорит адвокат.

Ранее Фокус рассказывал, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров и ветеран Маси Найем сообщили о начале трансформации военно-врачебных комиссий.