"Играем в одни ворота": боец ВСУ развеял фейки РФ о "неспособном ходить" Залужном (видео)
Анатолий Штефан рассказал, что Украина просчитывает действия вражеской пропаганды наперед и успешно ее побеждает.
Военнослужащий Анатолий Штефан опубликовал очередное доказательство, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный — жив и здоров. Так он ответил на сообщения российской пропаганды. Соответствующее видео доступно в соцсетях.
"Все ваши ходы мы еще вчера легко просчитали вперед, а дальше просто играем в одни ворота, информационными снарядами, в ворота врага", — заявил Штефан.
Он упомянул фейки пропаганды РФ о неспособности Залужного стоять, ходить и шевелить правой рукой, а также сообщения о наличии корсета у руководителя ВСУ под одеждой и его "болезненном состоянии".
"Российская пропаганда — 2:0 в нашу пользу. На этом сделаем паузу", — подчеркнул Штефан.
На обнародованных кадрах Залужный обещает, что "вместе победим".
Напомним, 20 мая росСМИ сообщили о том, что Валерий Залужный якобы находится в больнице в критическом состоянии. Доказательством якобы служило то, что главнокомандующего ВСУ не видели еще с 8 мая.
Также пропагандисты заявляли, что Валерию Залужному провели трепанацию черепа. На фейк обратили внимание в Центре стратегических коммуникаций, обнародовав с ним кадры с открытой конференции в Одесской юридической академии.
25 мая Анатолий Штефан опубликовал видео, в котором появился генерал Валерий Залужный. Военный поблагодарил украинцев.