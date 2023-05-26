ООН осудила, но умолчала про вину РФ в ракетном обстреле больницы в Днепре

Представители официального русскоязычного представительства ООН предпочли умолчать, откуда летели смертоносные ракеты, после чего столкнулись с общественным негодованием.

В пятницу, 26 мая, на русскоязычной странице ООН появилась осуждающая реакция организации на ракетный обстрел больницы в Днепре. При этом организация не упомянула о причастности РФ к инциденту. Запись была опубликована на официальном Twitter ООН.

"Сегодня под ракетный обстрел попала больница в Днепре, есть погибшие и раненые. Гражданские лица и медучреждения — не мишень", — указано в сообщении.

Также представители ООН упомянули, что с начала полномасштабного российского вторжения произошло более 900 нападений на учреждения здравоохранения в Украине.

Напомним, на протяжении апреля 2023 года Россия председательствовала в Совете безопасности ООН, при этом все 27 послов ЕС осудили действия РФ в Украине.

За этот период главы МИД РФ Сергей Лавров успел обвинить ООН в противоречии основным принципам организации и призывал расширить организацию, путем представленности в ней стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Реакция Украины

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отреагировал на сообщение русскоязычной организации с возмущением.

"Неужели настолько запрещается упоминать в своих твитах, что именно Российская Федерация нанесла более десятков ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Украине только в этом месяце", — написал он.

Приблизительно так же отреагировали и многие подписчики организации в комментариях к твиту, задавая ООН вопросы о том: "А кто же выпустил эти ракеты?"

Ракетный удар по Днепру 26 мая

26 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. Удар вражеской ракетой пришелся по зданию поликлиники и ветеринарной клиники, после чего начался пожар, который охватил территорию в 1 тысячу квадратных километров.

По информации спикера командования ВС ВСУ Юрия Игната, удар мог быть нанесен при помощи зенитных управляемых ракет С-300 или С-400. По состоянию около 13:00 было известно, что в результате обстрела погиб один человек, и еще 15 граждан получили различные ранения.

Ближе к вечеру пятницы областная прокуратура Днепропетровской области заявила о том, что в результате ракетного удара по медучреждению в Днепре пострадал 31 человек, из которых двое маленьких детей.