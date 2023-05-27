Отказ от ЕС и НАТО, русский язык как государственный: в РФ назвали условия вывода войск

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин требует от Киева нейтрального внеблокового статуса и признания "новых территориальных реалий", якобы сложившихся как итог "реализации права народов на самоопределение".

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин назвал смену политического курса в сторону от ЕС и НАТО, признание оккупированных территорий российскими и закрепление русского языка в Украине в качестве государственного новыми условиями прекращения войны. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения", — заявил российский дипломат.

Нейтральный внеблоковый статус — еще одно условие для достижения "справедливого и прочного мира", по мнению Галузина.

К тому же, Украина должна признать "новые территориальные реалии", которые якобы сложились как итог "реализации права народов на самоопределение".

Помимо того, что у русского языка нет статуса государственного, представитель МИД РФ также считает, что в Украине есть проблемы по части свободы вероисповедания.

Напомним, что в ЕС выступили против ведения переговоров между РФ и Украиной на равных условиях. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение.

Также сообщалось, что, по словам белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко, РФ была готова на невыгодное соглашение с Украиной.

В Китае же заявили, что панацеи для завершения войны в Украине не существует. Во время поездки в Киев представитель КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй заявил, что Пекин готов создать условия для прекращения конфликта.