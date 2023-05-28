Россия готовит провокацию с химическим оружием против своих войск, — ГУР

По данным украинской военной разведки, военные оккупационной армии говорят о дронах с химическим оружием в районе оккупированного Энергодара, где расположена Запорожская АЭС.

Специальные службы Российской Федерации строят планы провокации, в которой будет использовано химическое оружие против российской оккупационной армии, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом 27 мая заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Целью этой вражеской провокации являются солдаты российской оккупационной армии. Они планируют использовать признаки поражения химическим оружием на их телах в качестве фальшивых доказательств, чтобы обвинить Украину", — сообщили в ГУР.

Украинская разведка также опубликовала запись радиоперехвата, на которой военные оккупационной армии говорят о дронах с химическим оружием в районе оккупированного Энергодара в Запорожской области.

Представители ГУР Минобороны Украины подчеркнули, что Украина не использует химическое оружие, и подобная провокация не повлияет на контрнаступление.

Провокации на Запорожской АЭС

26 мая Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило о планах российских силовиков провести масштабные провокации на Запорожской атомной электростанции. По информации военной разведки, Россия планирует атаковать ядерный объект и заявить об "утечке радиоактивных веществ". Целью оккупантов является прекращение боевых действий и предотвращение контрнаступления сил Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в ночь на 22 мая была отключена последняя высоковольтная линия электропередачи Днепровская 750 кВ, которая питала находящуюся под оккупацией Запорожскую АЭС. Станция была введена в режим блэкаута.

19 мая эксперт в области атомной энергетики Ольга Кошарна подчеркнула, что российские оккупанты использовали Запорожскую АЭС как военную базу и активно готовятся к возможному контрнаступлению со стороны ВСУ.